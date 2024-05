Mielerie Aperte: il progetto di UNAAPI per la promozione dei mieli e dei prodotti dell’alveare

200 aziende apistiche italiane formano la rete di Mielerie Aperte, impegnata per avvicinare i consumatori al mondo dei mieli e dei prodotti dell’alveare.

Mielerie Aperte è un progetto nato per volontà di UNAAPI – Unione Nazionale di Associazioni di Apicoltori Italiani – per far incontrare consumatori e prodotti dell’alveare, sia fisicamente sia attraverso iniziative di comunicazione e promozione a livello nazionale.

Negli ultimi anni una maggiore attenzione da parte dei consumatori rispetto alla qualità dei prodotti alimentari e alla loro origine ha posto le basi per sviluppare una relazione più stretta tra consumatori e apicoltori italiani.

UNAAPI collabora con i propri Soci per guidare l’evoluzione delle Aziende Apistiche in Mielerie Aperte, grazie ad un programma formativo e di comunicazione condiviso, che permetta ad apicoltori e apicoltrici di programmare una serie di iniziative rivolte al pubblico.

II valore fondante dell’iniziativa è l’Unione fa la forza, e grazie a questo i consumatori potranno contare sull’apertura in contemporanea delle Mielerie nei giorni 19 maggio e 17 novembre.



Due occasioni. le Giornate di Mielerie Aperte, dove il racconto delle origini dei mieli, dei loro sapori e dei prodotti dell’alveare sono protagonisti, insieme alla scoperta degli strumenti e spazi nei quali apicoltori e api generano questi tesori.



Visitatori e consumatori potranno accedere, infatti, alle Aziende della Rete e conoscere i segreti dei processi produttivi del miele, polline, cera, pappa reale e propoli.

In tali giornate ciascuna azienda apistica predispone, in base ai propri spazi e possibilità, una serie di attività: visite guidate in apiario, degustazione di mieli, spiegazioni/dimostrazioni sulla lavorazione dei prodotti delle api.

Obiettivo comune e condiviso per tutte le Mielerie è la voglia di aprire le porte ai consumatori per raccontare da vicino le sfide quotidiane delle api e dei loro allevatori per preservare la qualità e la magia degli alveari e dei loro prodotti, amati dall’umanità di tutto il mondo fin dalle epoche più antiche.

La rete di Mielerie Aperte è online sul sito mielerieaperte.it, dove è possibile trovare la mappa e i riferimenti alle aziende aderenti (mielerieaperte.it/mappa/).

Il pubblico interessato può così accedere ad indirizzi, sito web o canali social della Mieleria che desidera raggiungere, in modo da verificare con la Mieleria stessa programmi e attività previste per le Giornate di apertura.