Migranti: slitta a giovedì l’arrivo di Geo Barents a Ravenna

Lo sbarco è slittato alle 3. Il prefetto Castrese De Rosa, preso atto delle varie comunicazioni pervenute da parte della Geo Barents, ha convocato una nuova riunione in Prefettura per domani alle 10 per concordare gli ultimi adempimenti tecnici.

Lo sbarco avverrà alla banchina del terminal di Fosfitalia in via Baiona, 135. Successivamente – ha spiegato il prefetto De Rosa – 70 migranti come disposto dal Viminale saranno accompagnati con bus a cura della Prefettura e destinati in Veneto; mentre i tre minori non accompagnati resteranno in Emilia-Romagna: due andranno a Bologna e uno rimarrà a Ravenna.

“Anche questa volta, nonostante le diverse comunicazioni sugli orari di arrivo, Ravenna rimane una macchina collaudata – ha aggiunto il prefetto – che risponde con efficienza e tempestività a ogni richiesta di accoglienza con professionalità e umanità. Sarà così anche questa volta nonostante si sia dovuto modificare la banchina di attracco e organizzare il trasferimento dei 70 migranti”. Ansa