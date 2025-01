Milano Marittima. Forum Impresa Persona Agroalimentare, oltre 400 imprenditori e manager del settore pronti al confronto

(Milano Marittima – 20 gennaio 2025) Sono oltre 400 gli imprenditori, manager e professionisti che parteciperanno alla XXII edizione del Forum IPAgro – Impresa Persona Agroalimentare, in programma il 24 e 25 gennaio al Palace Hotel di Milano Marittima (Ravenna). A quattro giorni dall’evento annuale dell’associazione, che coincide con il momento cardine della sua attività, già si registra un tutto esaurito.

Esprime la sua soddisfazione il neopresidente di IPAgro Gianmaria Bettoni: “Vedere come anno dopo anno il Forum raccolga sempre maggiori consensi e venga riconosciuto come appuntamento importante per mettere a terra le problematiche di attualità del mondo agroalimentare e per cercare, insieme, di trovare soluzioni per affrontarle, ci fa pensare di essere sulla strada giusta”.

L’edizione 2025 del forum, dal titolo “Tutti impazziti: clima, mercati e tecnologie. Come crescere nel caos?”, intende tracciare una rotta nel tumultuoso mondo dell’agroalimentare, per aiutare gli imprenditori, i manager e le loro aziende a muoversi in un presente sempre più caotico e trasformare in opportunità quelli che al primo impatto sembrano rischi o ostacoli.

Il programma del Forum, dopo l’introduzione del presidente Bettoni e i saluti dell’assessore all’agricoltura dell’Emilia-Romagna Alessio Mammi, sarà articolato in diverse Sessioni, ciascuna delle quali animata da esponenti di imprese, media, società di ricerca, organizzazioni e istituzioni che porteranno la propria testimonianza, in un’ottica di confronto e miglioramento congiunto, in linea con la mission con cui oltre vent’anni fa ha preso vita questo evento.

Le sessioni del Forum, che riunisce professionisti da tutta Italia operanti nelle varie fasi della filiera agroalimentare – dalla produzione alla trasformazione, dai servizi alla commercializzazione – affronteranno la dicotomia tra mercati globali e nicchie di mercato, le insidie dei social network, il controverso Green Deal, lo spinoso tema dell’intelligenza artificiale, la difficoltà nel reperimento di manodopera, l’auspicato ricambio generazionale. Non mancherà un focus sui sistemi produttivi tra i quali gli imprenditori agricoli si trovano a destreggiarsi: convenzionale, conservativa, biologica, biodinamica e rigenerativa. A ciascuna Sessione saranno dedicati approfondimenti specifici, coi quali i relatori ospiti cercheranno di dare un ordine al caos. Chiuderà i lavori un intervento più ‘visionario’, che intende ispirare gli ascoltatori a lavorare su se stessi per portare un cambiamento nel mondo.