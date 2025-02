‘M’illumino di meno’ torna a Cesena per una due giorni anti-spreco e sull’economia circolare

Appuntamenti per sabato 15 e domenica 16 febbraio in Malatestiana, al Museo dell’Ecologia e in altri luoghi del centro storico

‘M’illumino di Meno’, la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita Sostenibili ideata nel 2005 da Rai Radio2 con la trasmissione Caterpillar, torna anche sul territorio comunale di Cesena con una due giorni tesa a diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. Per l’occasione il Comune di Cesena spegnerà la facciata della Biblioteca Malatestiana, piccolo gesto che va in continuità con quanto è stato fatto in questi anni per una città attenta al risparmio delle risorse, in grado di ridurre il proprio impatto ambientale.

Istituita dal Parlamento con la Legge n. 34/2022, questa Giornata accenderà i riflettori sullo spreco energetico nel settore del fast fashion lasciando emergere le alternative virtuose che promuovono il riuso e la valorizzazione degli abiti. A Cesena saranno diversi i luoghi che ospiteranno le iniziative: si comincerà sabato 15 febbraio a ‘D’arnòv #recuperiamobellezza’ aperto in via Giovanni XXIII 3 dove andrà in scena lo ‘Swap party’. Nel corso dell’intero pomeriggio, che avrà inizio alle ore 15:30, i cittadini potranno consegnare utensili da cucina e biancheria per la casa (naturalmente in buono stato) ricevendo in cambio gettoni da utilizzare per lo scambio di abiti e oggetti all’interno del negozio. In serata la Biblioteca Malatestiana ospiterà, alle ore 19:00, 20:00 e 21:00, i ‘Notturnali’, visita-spettacolo notturna a ‘lume di candela’ guidata da ‘Malatesta Novello’ (per informazioni e prenotazioni scrivere a info@ipercorsidelsavio.it oppure contattare il numero 0547 356327).

Domenica 16 febbraio, dalle ore 15:30 alle ore 17:30 l’appuntamento sarà al Museo dell’Ecologia (piazza Zangheri, 6) con il laboratorio di Rammendo dei calzini (evento su prenotazione). Il pomeriggio sarà inoltre arricchito dal mercatino del baratto a cura di Ri.Use dove tutti potranno portare vestiti e accessori usati, puliti e in buono stato, scambiandoli con altri. Anche in questo caso il referente è il Museo dell’Ecologia (museoecologiacesena@atlantide.net – 0547 356445). Al museo sarà inoltre allestita la mostra ‘Restart’ dedicata al riuso e al riciclo sul tema del tessile organizzata all’interno del progetto ‘Punto Vita promosso’ dall’Associazione per la biblioteca libera ed errante. Per questa occasione l’ingresso al museo è gratuita per tutti i partecipanti. Alle ore 17:00 ‘M’illumino di meno’ tornerà negli spazi della Malatestiana dove sarà proposto il laboratorio ‘La moda che salva il Pianeta’ dove le bambine e i bambini potranno trasformare un vecchio capo in una creazione unica (per informazioni e prenotazioni scrivere a malatestiana ragazzi@comune.cesena.fc.it oppure contattare il numero 0547 610892).

Alla due giorni inoltre prenderà parte anche l’Associazione ‘Cucine popolari’ che gestisce, tramite bando pubblico, il servizio della Stoviglioteca comunale e sarà presente sia sabato allo Swap Party che domenica al Museo di Ecologia.

Cesena, 7 febbraio 2025