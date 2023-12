Minaccia la ex moglie e il figlio, arrestato. A Bologna, attivato ‘codice rosso’ con intervento polizia

La notte scorsa a Bologna, un uomo di 43 anni di origini marocchine è stato arrestato dalla polizia per l’accusa di stalking e minacce aggravate nei confronti della sua ex compagna e del loro figlio minore. Le numerose segnalazioni e i gravi atti di molestia perpetrati dall’uomo hanno reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. La Procura ha attivato il “codice rosso”, un protocollo di intervento rapido per casi di violenza di genere, per garantire una risposta tempestiva e mirata. Durante l’arresto, il 43enne ha manifestato un incremento di violenza, cercando ripetutamente di attaccare gli agenti e minacciandoli. Questo individuo era già noto alle autorità per atti di violenza domestica commessi ai danni di un’altra donna.