Misano Adriatico. Al Cinema Teatro Astra torna “ASTRA VERBA RIDENS” con Debora Villa, Antonio Ornano, Maria Pia Timo e Paolo Rossi

A Misano Adriatico torna per il secondo anno ASTRA VERBA RIDENS la rassegna short, dedicata a comici d’autore e affabulatori.

Quattro appuntamenti tra gennaio e febbraio con quattro mattatori della risata che con le loro parole tratteranno in maniera ironica, temi sociali di costume e attualità.

I primi due appuntamenti con Debora Villa e Antonio Ornano,

continuando con Maria Pia Timo e si conclude con Paolo Rossi.

Misano Adriatico, 27 novembre 2024 – E’ in arrivo la seconda edizione della rassegna ASTRA VERBA RIDENS al Cinema Teatro Astra di Misano Adriatico. Da venerdì 17 gennaio a giovedì 27 febbraio, quattro appuntamenti con quattro grandi artisti del panorama nazionale: Debora Villa, Antonio Ornano, Maria Pia Timo e Paolo Rossi.

La rassegna è ideata e organizzata dalla Compagnia Fratelli di Taglia con il contributo del Comune di Misano Adriatico e il supporto della Regione Emilia Romagna.

“Come Amministrazione siamo lieti di poter annunciare l’avvio della rassegna teatrale ASTRA VERBA RIDENS – commenta la Vice Sindaca di Misano Adriatico Maria Elena Malpassi – un evento che porterà la comicità e l’umorismo al centro della nostra proposta culturale. La collaborazione con Fratelli Di Taglia, consolidata da tempo, continua con questa allettante opportunità che per il secondo anno porta in scena a Misano comici talentuosi ed apprezzati dal panorama nazionale.

In un epoca in cui si ha bisogno più che mai di sorridere e condividere momenti di leggerezza, ASTRA VERBA RIDENS diventa un appuntamento imperdibile per tutti coloro che vorranno vivere il teatro come spazio di svago, ma anche di riflessione attraverso l’umorismo, una forma d’arte capace di abbattere barriere, di farci riflettere sulle sfumature della nostra quotidianità e di stimolare il pensiero critico, scoprendo quanto la comicità possa essere potente nel raccontare la realtà con sagacia, ironia ed intelligenza.

Invito tutti a partecipare numerosi a questi quattro appuntamenti, certa che sarà una occasione unica per vivere il meglio della comicità, in un’atmosfera di allegria e condivisione”.

Si parte Venerdì 17 gennaio con Debora Villa con 20 DI RISATE Re Creation. Un rutilante One Woman Show, in cui si parlerà di tutto. Dalle favole alla gravidanza; dai problemi dell’età, alle riflessioni sul tempo; da Aristotele ad Eva; da Pioltello a qui. Uomini, donne, affanni, sogni, illusioni, frastuoni, emozioni co(s)miche, Debora sarà un’ondata travolgente, cinica e intelligente.

Venerdì 24 gennaio sarà la volta di Antonio Ornano e il suo MASCHIO CAUCASICO IRRISOLTO. Il protagonista di questo irrefrenabile flusso di coscienza è un uomo che affronta la vita con una morale approssimativa, scarsa autostima ed una notevole dose di cinismo. Ad una certa età capita di tirare le somme, e magari scoprire di aver trascorso gran parte della propria vita proiettati in avanti e frantumati in tanti pezzi, ciascuno dei quali funzionale a salvarsi le piume.

Forse è giunto il momento di chiedere l’aiuto di uno psicologo da cui si è sempre rifiutato di

andare. E allora capita di sentirsi dire da uno bravo: ““Lei è un maschio caucasico irrisolto, uno di

noi insomma, che finalmente attraversa una fase trasformativa, si sfoghi”.

Domenica 23 febbraio arriva Maria Pia Timo con IN TUTTI I SENSI.

Il nuovo monologo comico di Maria Pia Timo si perde alla ricerca dei nostri sensi.

Tatto, gusto, olfatto, vista e udito, fin da bambini, ci portano ad una scoperta del mondo che è tutta nostra, sempre soggettiva. Ogni senso si può affinare con l’esercizio, ma si può pure perdere con l’età. Il senso di libertà è il sesto senso? Ci sono odori che regalano ricordi, sguardi che smuovo pulsioni, musiche che fanno piangere, piatti che raccontano interi viaggi, carezze che fanno ridere. Si possono perdere i sensi e riprendere i sensi. Lo spettacolo coinvolge il pubblico alla ricerca di risposte. Il viola che vedo io è lo stesso che vedi tu? Per me è salato, per te è insipido? In auto quando li vedi i cartelli stradali? Curiosità, certezze assurdità che vi guideranno in un percorso dominato totalmente dal senso dell’umorismo.

Chiude la rassegna Giovedì 27 Febbraio Paolo Rossi con OPERACCIA SATIRICA La guerra dei sogni

musiche dal vivo: Emanuele dell’Aquila, Alex Orciari

e con Caterina Gabanella

Chi è capace di narrare storie ha il potere di governare il mondo. Le operacce satiriche sono creazioni stravaganti che nascono da diverse ispirazioni: la lettura dei grandi classici letterari che vengono trasformati in buffe composizioni, episodi “rubati” dalla vita vissuta poi rielaborati e trasformati in poesie comiche che, grazie all’accompagnamento musicale, si tramutano in una canzonaccia popolare. Il linguaggio è scorretto, variegato, ricco di storpiature, parole e suggestioni strane, ma facilmente comprensibili per tutti. Se si smarrisce la strada, l’unica direzione è perdersi nelle nostre storie… Cantando, ridendo, ballando e ridendo ancora, e sarà proprio così che ci ritroveremo. Ad ogni modo, si ride. Tanto.

