Misano Adriatico. Controlli della Polizia Locale nei parchi pubblici: identificate 15 persone, alcune in possesso di droghe

Durante il fine settimana dal 12 al 14 luglio, la Polizia locale del presidio di Misano Adriatico ha aumentato i controlli del territorio, concentrandosi soprattutto sui parchi pubblici e le aree vicine al lungomare, a causa delle numerose segnalazioni dei cittadini.

In particolare, all’interno del Parco Mare Nord, le Forze dell’ordine hanno ispezionato alcuni individui che erano presenti da diversi giorni. Sono stati identificati 15 persone, di cui 5 sono state multate. Quattro di loro erano minorenni italiani in vacanza senza genitori e provenienti da Bologna, mentre un adulto era residente nella zona.

Durante i controlli, sono stati trovati in possesso di droghe come hashish e marijuana, che sono state prontamente sequestrate dalla Polizia. Le persone multate sono state segnalate alla Prefettura come consumatori abituali. Successivamente, i genitori dei minori sono stati convocati sul posto per ricevere i verbali e prendersi cura dei propri figli.