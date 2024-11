Misano Adriatico. Da lunedì via Fagnano sarà chiusa al traffico per tre settimane

Misano Adriatico, 8 novembre 2024 – A partire da lunedì 11 novembre via Fagnano, in località Cella, sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire la realizzazione di lavori di manutenzione e messa in sicurezza del ponticello sul Rio Cella. Si tratta di interventi importanti per innalzare il livello di sicurezza durante i sempre più frequenti eventi alluvionali.

La durata prevista dei lavori è di tre settimane. La viabilità alternativa sarà debitamente segnalata con apposita cartellonistica. A seguire i lavori proseguiranno con la messa in sicurezza di via dei Mulini per poi tornare in via Fagnano con altre opere di completamento.

Comune di Misano Adriatico