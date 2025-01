Misano Adriatico. Debora Villa in “20 di risate-re creation” in scena venerdì 17 gennaio al Cinema Teatro Astra per la rassegna “Astra Verba Ridens”

Debora Villa celebra 20 anni di carriera portando in scena uno spettacolo che raccoglie il meglio del suo repertorio

Dalle gag sull’universo femminile e sulla varia umanità alle favole raccontate con graffiante cinismo comico e pungente ironia

Misano Adriatico, 15 gennaio 2025 – La seconda edizione della rassegna ASTRA VERBA RIDENS al è pronta a partire. Ad aprire il sipario del Cinema Teatro Astra di Misano Adriatico è Debora Villa con 20 di risate – re creation, in scena venerdì 17 gennaio 2025 alle ore 21:15.

20 di Risate re- creation è un recital di cabaret e pura comicità. Come un Jukebox, Debora si accenderà a richiesta dando vita ai monologhi che l’hanno accompagnata nei suoi primi 20 anni di palco. Il pubblico sarà coinvolto dall’inizio in questo rutilante One Woman show in cui si parlerà di tutto: dalle favole alla gravidanza; dai problemi dell’età alle riflessioni sul tempo; da Aristotele ad Eva; da Pioltello a qui. Uomini, donne, affanni, sogni, illusioni, frastuoni, emozioni co(s)miche, tra favole e cronache, Debora sarà un’onda travolgente, cinica e intelligente.

Tra televisione, radio, cinema e teatro, Debora è riuscita e riesce ad alternare ruoli comici o di conduttrice brillante, a ruoli drammatici in fiction tv. Paolo Rossi, Diego Abatantuono, Massimo Boldi, Biagio Izzo, Aldo Giovanni e Giacomo, Ricky Tognazzi, Stefania Sandrelli, Elena Sofia Ricci, Claudio Amendola, Enrico Bertolino, sono solo alcuni dei grandi artisti con cui Debora ha lavorato.

Biografia

Debora Villa nasce a 15 km ad est dal centro di Milano.

Dopo pochissimo tempo, si può dire quasi in tenera età, Debora s’innamora follemente del palcoscenico. Così, per inseguire questo grande amore, dal 1993 al 1996 frequenta la scuola di teatro “Quelli di Grock” e subito dopo il laboratorio per attori tenuto da Raul Manso. Integra poi lo studio sul corpo con seminari di mimo-danza con Hal Yamanouchi e Marcel Marceau (selezionata per lo spettacolo finale) e di danza, con Maria Consagra, di Canto con Germana Giannini approfondendo poi gli studi con Daniela Panetta.

Nel 1997 fonda con l’Associazione Culturale “Società per Artisti” la scuola di Teatro a Saronno. Da quel giorno continua ad insegnare attraverso Stage e Seminari rivolti a persone di ogni età ed esperienza artistica. E’ un’insegnante appassionata dalla coinvolgente personalità capace di esaltare le qualità attorali e le caratteristiche espressive originali di ogni allievo e lo è grazie e soprattutto alle tante esperienze accumulate in 20 anni di studio e di carriera.

Significative e importanti sono state le sue partecipazioni a Camera Cafè, le Iene, Così fan tutte, Zelig, Colorado, Pechino Express, Glob, Lilit, Benvenuti a Tavola, I Cesaroni, Alex & Co e questi sono solo alcuni dei progetti ai quali Debora ha partecipato.

Il suo talento, unito alla tecnica e all’esperienza, porta inoltre Debora a collaborare con Aziende su temi importanti come la Diversity, il Public Speaking, il Team building e dal 2010 infatti si occupa di applicazione teatrale nella formazione aziendale.

Significativi e importanti saranno i progetti che la vedranno protagonista in futuro, perché Debora continua ad amare follemente il palcoscenico e il suo lavoro facendo sempre innamorare chi la incontra e si può dire che questo è senz’altro un amore che durerà per sempre.

ASTRA VERBA RIDENS – calendario eventi

Venerdì 24 gennaio, Maschio caucasico irrisolto con Antonio Ornano.

Domenica 23 febbraio, In tutti i sensi con Maria Pia Timo.

Giovedì 27 febbraio Operaccia satirica con Paolo Rossi.

La rassegna è ideata e organizzata dalla Compagnia Fratelli di Taglia con il contributo del Comune di Misano Adriatico e il supporto della Regione Emilia Romagna.

INFO E PRENOTAZIONI:

Prezzi calmierati con riduzione speciale di 2 euro sul biglietto intero per under 25, over 65, soci Arci e youngERcard.

Prevendita online: www.liveticket.it/astramisano

Prenotazioni tel. 320 5769769

Cinema Teatro Astra – via Gabriele D’Annunzio 22 – Misano Adriatico

Mail: direzione@fratelliditaglia.com

www.fratelliditaglia.com/teatroastramisano

facebook e instagram: fratelli di taglia

Cinema Teatro Astra via Gabriele D’Annunzio n. 22 Misano Adriatico (Rn)