Misano Adriatico. “Dedikato” 2024: due giornate ricche di intrattenimento nel centro di Misano e all’Arena 58

Misano Adriatico, 4 settembre 2024 – Con il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini in programma a Misano Adriatico da venerdì a domenica, tornano anche gli appuntamenti del “Dedikato”, il cartellone di eventi con cui Misano Adriatico accoglie ogni anno migliaia di visitatori, prolungano la festa al di fuori del circuito.

Fulcro dell’intrattenimento saranno, come di consueto, il centro di Misano e l’Arena 58.

Il programma si aprirà venerdì 6 settembre con la Mototerapia Mask to Ride all’Arena 58, dalle 10:00 alle 12:00. Dalle 18:00 Piazza della Repubblica ospiterà la Pit Line di Moto Storiche e dalle 21:30 andrà in scena il talk show “Burdel da Cursa”, condotto da Boris Casadio, speaker ufficiale del Misano World Circuit. Saliranno sul palco Alex De Angelis, con le moto del Team Roc’n’DeA fondato insieme a Massimo Roccoli, il team Gradara Corse e il Team Cecchini Racing, ma potrebbero esserci anche altri ospiti a sorpresa. Sarà anche l’occasione per presentare al pubblico i piloti Under 18 del Moto Club Misano.

All’Arena 58, dalle 18:00 alle 24:00, ci sarà intrattenimento con Dj Set e andrà in scena un ricco programma di spettacoli e show di drifting e Freestyle Motocross.

Sabato Viale della Repubblica e Piazzale Roma si animeranno già dalle 17:00 con la Pit Line di moto storiche e l’esposizione dei modelli 2024 da parte dei principali concessionari.

Sempre dalle 17:00, nel parcheggio delle Poste, ci sarà lo show di Stuntman streetbike freestyle ride, mentre in Piazza Repubblica e per le vie del centro, ci sarà la sfilata di moto storiche dei soci del Motoclub Misano. A seguire, dalle 18:15, è in programma la sfilata dei “Matti di Corinaldo”.

In Via dei Platani, dalle 18:00, sarà possibile ammirare l’esposizione di 500 d’epoca.

Sempre in centro, in Piazza Repubblica, alle 21:30 è previsto il concerto degli Achtung Babies, prima band al mondo ad aver dedicato un evento di tributo agli U2. Alle 23:45 andrà in scena invece lo spettacolo pirotecnico in Piazzale Roma.

Il programma all’Arena 58 entrerà nel vivo dalle 17:00 con il Dj Set. Dalle 21:10 avranno inizio gli spettacoli e show di drifting e Freestyle Motocross

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

Comune di Misano Adriatico