Misano Adriatico. Deposito amianto: Nota dell’amministrazione comunale

Misano Adriatico, 7 febbraio 2024 – In merito alle preoccupazioni, segnalate a mezzo stampa da parte di alcuni cittadini, circa la richiesta da parte di un’azienda locale di “trasformare il sito in un centro di trattamento di rifiuti pericolosi”, l’amministrazione comunale desidera chiarire alcuni punti e rassicurare la cittadinanza.

La ditta in questione si occupa di trattamento degli inerti. La richiesta presentata riguarda la possibilità, circoscritta alla propria attività, di poter stoccare l’amianto, una volta impacchettato e messo in sicurezza altrove, all’interno del proprio stabilimento, in attesa di portarlo a trattare nei centri specializzati. Nessun trattamento avverrà sul nostro territorio.

Si tratterebbe, comunque, di stoccaggio di dimensioni estremamente esigue. I quantitativi a cui fa riferimento la segnalazione riguardano le capacità complessive dell’attività, che si occupa prevalentemente di materiale inerte.

La richiesta della ditta è arrivata tramite la procedura della Conferenza dei Servizi, coinvolgendo Arpae e Ausl per la parte ambientale e sanitaria e il Comune per la compatibilità urbanistica. Compatibilità urbanistica che, trovandosi il sito all’interno di un polo artigianale, viene rispettata.

La Conferenza dei Servizi, al termine del periodo per le osservazioni, si esprimerà sulla conformità ambientale e sanitaria.

L’amministrazione comunale cercherà di far valere le legittime preoccupazioni della cittadinanza e vigilerà affinché tutte le procedure vengano rispettate.

Comune di Misano Adriatico