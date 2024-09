Misano Adriatico. Etica: al via una nuova rassegna filosofica al Teatro Astra

Cinque date con cinque grandi pensatori. Apre Vito Mancuso, chiude Stefano Zamagni

Misano Adriatico, 27 settembre 2024 – È ispirata al tema dell’Etica la nuova rassegna filosofica misanese curata da Gustavo Cecchini.

Cinque appuntamenti con altrettanti pensatori di eccellenza, al via da venerdì 11 ottobre al Teatro Astra.

Sarà Vito Mancuso, un amico delle rassegne filosofiche misanesi, a dare il via a questa nuova serie di appuntamenti con una lectio dal titolo: Etica per giorni difficili.

Ospite del secondo appuntamento, venerdì 18 ottobre, sarà il filosofo Paolo Ercolani con: Algoretica il posto dell’uomo e della macchina.

Per il terzo appuntamento, in programma venerdì 25 ottobre, tornerà sul palco dell’Astra Marco Guzzi, con una lezione dal titolo: Abitare il luogo della trasmutazione.

Venerdì 8 novembre è atteso il filosofo Simone Regazzoni con: Platone, etica come allenamento di sé.

La chiusura, giovedì 14 novembre, con Stefano Zamagni che ha scelto un titolo che “morde” sul nostro tempo: Pace e guerra: l’ingiustizia, matrice di tutte le guerre.

“Prende il via un’altra rassegna di altissima qualità, grazie alla sempre attenta direzione artistica di Gustavo Cecchini che, ogni volta, riesce ad allestire un palinsesto in grado di attirare grande attenzione – il commento della vicesindaca e assessora alla cultura Maria Elena Malpassi -. Quello dell’etica è un tema di stretta attualità, se pensiamo a quello che accade ogni giorno nella nostra società. Sarà interessante riflettere su questi aspetti insieme ai relatori di assoluto prestigio che interverranno sul palco del Teatro Astra”.

Tutti incontri si terranno presso il Cinema Teatro Astra di Misano Adriatico, via D’Annunzio, 20 con inizio alle ore 21.00 L’ingresso è gratuito sino ad esaurimento posti

Per informazioni: Biblioteca Comunale 0541-618484; IAT Misano 0541-615520.

Comune di Misano Adriatico