Misano Adriatico. Furto in abitazione: denunciata una 57enne di origine campana

Una donna di 57 anni, originaria della Campania, è stata denunciata dai Carabinieri di Misano per furto in abitazione e ricettazione. Le indagini erano iniziate lo scorso agosto, dopo che un imprenditore aveva sporto denuncia per un furto subìto nella propria abitazione. Il colpo era stato eseguito in modo tale da far sospettare una pianificazione accurata, sospettando che i ladri avessero accesso a informazioni dettagliate sulla vittima e sui suoi orari.

Le indagini hanno condotto i Carabinieri a focalizzarsi sulla donna, la quale è stata sottoposta a perquisizione. L’operazione ha portato al recupero di parte del bottino rubato, ma anche di altri gioielli e somme di denaro provenienti da furti precedenti. La donna non ha fornito spiegazioni adeguate riguardo al possesso della refurtiva, che è stata successivamente sequestrata. L’imprenditore ha potuto riavere gli oggetti rubati ritrovati durante le indagini.