Misano Adriatico. Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: da domani tre giornate ricche di appuntamenti

Misano Adriatico, 22 novembre 2024 – Entra nel vivo il calendario di iniziative in programma a Misano Adriatico in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Come ogni anno l’amministrazione comunale aderisce alla campagna internazionale “Orange the world”: da domani, sino a fine mese, la Palazzina Bianchini sarà illuminata di arancione, colore che simboleggia la campagna.

Domani alle 12:00, nel parco della frazione Cella, verrà ricollocata la panchina rossa, recentemente oggetto di una profonda restaurazione. Inaugurata nel 2021 da un progetto della Commissione Pari Opportunità, la panchina, simbolo del contrasto contro ogni forma di violenza contro la donna e a ricordo delle vittime di femminicidio, presentava i primi segni del tempo. I volontari del locale Comitato Cittadino hanno quindi deciso di riportarla al suo fasto originario.

Saranno presenti i rappresentanti dell’amministrazione comunale e gli alunni della scuola primaria “Gabelli” che parteciperanno con delle letture a tema.

Domenica 24 novembre, alle ore 21:00, al Teatro Astra si concluderà “Piano d’Autunno”, sessione autunnale del Misano Piano Festival 2024.

Sotto la direzione artistica della Associazione Alfredo Speranza di Rimini e con il contributo del Comune di Misano Adriatico, in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità, l’evento intitolato Vissi d’arte vedrà come protagoniste musiciste di chiara fama: Gladys Rossi, soprano, e Manila Santini, pianista, entrambe con curricula artistici di grande respiro e carriere affermate in Italia e all’estero. Ad intrecciarsi alla musica saranno i testi recitati dall’attrice Simona Tebaldi che si intoneranno in un’unica interpretazione dedicata alla Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il programma del concerto, che richiama una celebre Aria di Tosca, sarà imperniato sulla musica di Giacomo Puccini di cui quest’anno si celebra il centenario dalla morte. Grazie all’intensità poetica delle Arie tratte dalle più famose Opere del compositore toscano (Tosca, Turandot, La Bohéme, Manon Lescaut, Suor Angelica, Madama Butterfly) la serata svelerà i tratti più intimi e forti delle Donne pucciniane, protagoniste storiche ed eroine immortali.

L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Lunedì 25 novembre, al mattino, è previsto un altro momento di riflessione con gli alunni delle scuole primarie, questa volta a Misano Monte, in piazza Castello, dove è posizionata la panchina rossa. Anche in questo caso i bambini faranno delle letture.

Tutti i comitati cittadini testimonieranno la loro ferma condanna e il loro impegno nel contrasto alla violenza di genere apponendo un fiore bianco sulle panchine rosse diffuse sul territorio di Misano.

Sempre lunedì, alle 21:00, gli alunni e le alunne del laboratorio teatrale dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII presenteranno al Teatro Astra Rinascimento 1522 “L’arte di amare”, uno spettacolo che prende spunto da femminicidi realmente accaduti per puntare i riflettori su un’emergenza che è sempre più all’ordine del giorno. La sceneggiatura è della professoressa Adele Catapano, che curerà anche la regia insieme al professor Cristian Conti.

L’evento, ad ingresso libero, vedrà la presenza delle istituzioni e di alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine.

Comune di Misano Adriatico