Misano Adriatico. Il riminese Stefano Zamagni chiude la rassegna “Etica” con una riflessione su pace e guerra

Misano Adriatico, 12 novembre 2024 – Giunge all’ultimo appuntamento la rassegna filosofica misanese “Etica”, in programma eccezionalmente giovedì sera. Il 14 novembre al Teatro Astra arriverà Stefano Zamagni con una lezione dal titolo ‘Pace e Guerra: l’ingiustizia, matrice di tutte le guerre’.

Volontà di potenza e ingiustizie sociali, da sempre sono le cause profonde della guerra. Nell’era attuale, due fattori sono andati assumendo specificazioni particolari. Primo, la guerra oggi non è più mondiale, ma globale e Zamagni ne chiarirà la differenza.

Secondo, la volontà di potenza si esprime, oggi nelle forme della geopolitica. La conclusione, allora, è che, se si vuole la pace, occorre edificare istituzioni di pace.

Tutti gli incontri della rassegna “Etica” sono in programma al Cinema Teatro Astra di Misano Adriatico, via D’Annunzio, 20 con inizio alle ore 21.00 L’ingresso è gratuito sino ad esaurimento posti

Per informazioni: Biblioteca Comunale 0541-618484; IAT Misano 0541-615520.

Stefano Zamagni (Rimini, 1943) è professore di Economia politica presso l’Università di Bologna, in cui ha ricoperto numerosi ruoli, tra cui la presidenza della Facoltà di economia, impegnandosi negli anni soprattutto negli studi sul mondo del no profit. È tra gli ideatori delle Giornate di Bertinoro per l’economia civile, un momento di approfondimento e dialogo sul ruolo e le attività del Terzo Settore in Italia. È autore di numerose pubblicazioni.

Comune di Misano Adriatico