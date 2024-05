Misano Adriatico. Il Rubia Engine Oil Misano Grand Prix Truck entra nel vivo: domani subito due gare

-Oltre 250 partecipanti al raduno dei camion decorati

-Nell’area commerciale tutte le novità del settore

Misano World Circuit, 24 maggio 2024 – Si apre domani, a Misano World Circuit, il Rubia Engine Oil Misano Grand Prix Truck e con esso parte anche la stagione 2024 del Goodyear FIA European Truck Racing Championship, il campionato che vede scendere in pista i veloci camion da corsa.

Il programma del weekend di gara entra subito nel vivo con serrati turni di prove libere e cronometrate al mattino e con Gara 1 e Gara 2 che scatteranno rispettivamente alle 15:05 e alle 17:20.

In griglia, prima del via, si esibirà la Ipse Dixie Marching Band diretta da Luigi Faggi Grigioni.

Saranno oltre 250 i partecipanti al raduno dei camion decorati che, come ogni anno, daranno vita alla spettacolare parata finale in pista.

TUTTE LE NOVITÀ DEL SETTORE NELL’AREA COMMERCIALE

Alle adrenaliniche gare in pista si aggiunge anche tanto altro. Da sempre, la kermesse misanese riunisce la community dei camionisti e la filiera dell’autotrasporto attorno alle novità del settore.

TotalEnergies, che per il secondo anno consecutivo è title sponsor dell’evento con il prestigioso marchio Rubia Engine Oil, presenterà le ultime novità della gamma di lubrificanti Rubia Optima, che si arricchisce di due nuovi lubrificanti “Xtra Fuel Economy” di ultimissima generazione, Rubia Optima 4100 XFE 5W-30 e Rubia Optima 5100 XFE 5W-20, formulati a bassa viscosità HTHS per consentire eccezionali performance di risparmio carburante e al contempo ridurre le emissioni di CO?.

Ford Trucks sarà presente con l’F-MAX e il nuovo F-LINE 1845T. Il primo, si presenta con un volante dotato del Sistema EHPAS, che garantisce una guida sempre precisa e confortevole e la nuovissima trasmissione Ecotorq a 16 marce. Non da meno è il nuovo Trattore F-LINE 1845T, progettato per adattarsi a varie tipologie di carichi e condizioni stradali. I mezzi potranno essere provati nei test drive, mentre tutte le tecnologie, come i nuovi sistemi ADAS integrati di serie, potranno essere approfonditi allo stand Ford Trucks nel paddock.

Sarà possibile conoscere tutte le potenzialità dell’App Truckfly by Michelin, ideata per migliorare le condizioni di vita quotidiana dei conducenti di veicoli pesanti. Infatti, questa applicazione comunitaria, pensata per e dai conducenti di veicoli pesanti, permette di localizzare in pochi clic ristoranti, stazioni di servizio, parcheggi sicuri e persino servizi medici di emergenza adatti alle esigenze dei conducenti.

UTA Edenred, fornitore leader in Europa di servizi di mobilità e società del gruppo Edenred, promuoverà l’ultima evoluzione del suo dispositivo interoperabile di riscossione del pedaggio UTA One® next.

TEST DRIVE CON I MEZZI DELLE PRINCIPALI CASE COSTRUTTRICI

Una delle opportunità più apprezzate del Rubia Engine Oil Misano Grand Prix Truck è quella dei test drive organizzati dai media partner dell’evento Vado e Torno e Trasportare Oggi in collaborazione con le più importanti case costruttrici. Confermata la presenza di DAF, FORD TRUCKS, IVECO, MAN, RENAULT TRUCKS, ognuna delle quali metterà a disposizione due veicoli per le prove. Presso il gazebo di evenT, nell’area dedicata ai test drive, ciascun visitatore potrà registrarsi e scegliere il veicolo da provare e su quale percorso.

Un’occasione unica per provare i più recenti veicoli e scoprire le loro caratteristiche tecniche e prestazionali. Le prove sono aperte a tutti coloro abbiano una patente C (Europea) in corso di validità.

BIGLIETTI IN VENDITA

I biglietti per partecipare al Rubia Engine Oil Misano Grand Prix Truck sono in vendita sulla piattaforma Ticketone. Informazioni su prezzi, abbonamenti e promozioni sono disponibili sul sito web del Misano World Circuit al seguente link: https://www.misanocircuit.com/biglietteria/truck/.

