MISANO ADRIATICO. IMPULSI 2024: FINO AL 30 AGOSTO MOSTRA D’ARTE CONTEMPORANEA DEGLI ARTISTI LOCALI LUCA FRONZONI, MONICA BOLOGNA E DAVIDE CLEMENTI

Misano Adriatico, 14 agosto 2024 – Potrà essere visitata fino alla fine di agosto la Mostra d’Arte Contemporanea “Impulsi 2024” dei tre artisti locali Luca Fronzoni “Il Folle Artista”, Monica Bologna e Davide Clementi. La Temporary Art Gallery si trova in Via Emilia, angolo Via Piemonte, dove i tre artisti hanno allestito una esposizione temporanea con l’intento di offrire una proposta di qualità a completamento dell’offerta turistica estiva.

In esposizione opere d’arte contemporanea di alto livello artistico che spaziano dalla pittura al bassorilievo, dalla scultura fino al particolare disegno a penna biro. Tutte apprezzatissime dal pubblico che ha finora visitato la mostra.

Ieri sera, alla presenza della vicesindaca e assessora alla cultura Maria Elena Malpassi, un vasto ed eterogeneo pubblico ha assistito allapresentazione di nuove opere appena terminate da parte dei tre artisti. La mostra d’arte temporanea Impulsi 2024, alla sua seconda edizione, si chiuderà il 30 agosto con il finissage al quale interverrà il noto critico d’arte di fama internazionale Giorgio Gregorio Grasso

Lo spazio espositivo è stato messo gratuitamente a disposizione dall’associazione sportiva Misano Pirates nell’ambito delle iniziative estive patrocinate dal Comune di Misano Adriatico.

Ufficio stampa e comunicazione

Comune di Misano Adriatico