Misano Adriatico. In vista dell’Emilia Romagna Round, Test SBK giovedì e venerdì a Misano World Circuit

INGRESSO GRATUITO IN TRIBUNA C

Misano World Circuit, 28 maggio 2024 – Si riscalda l’attesa in vista l’Emilia-Romagna Round del WorldSBK in programma a Misano World Circuit dal 14 al 16 giugno. Dalla Motor Valley ripartirà il campionato dopo la pausa seguita alle gare di Assen.

In vista dell’attesissimo appuntamento di metà giugno, giovedì 30 e venerdì 31 maggio sono previsti test a Misano World Circuit. Il programma prevede possibilità di scendere in pista in entrambe le giornate dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Saranno presenti quasi tutti i team WorldSBK e WorldSSP, 29 i piloti attesi con tutti i grandi protagonisti.

Le ultime notizie danno per molto probabile la presenza di Danilo Petrucci, al rientro dopo l’infortunio e sarà anche l’occasione di preziosi test per Michele Pirro, in vista della wild card ottenuta per l’Emilia-Romagna Round del WorldSBK.

L’ingresso sarà gratuito dalla MWC Square, dove saranno aperti tutti gli store che accolgono gli appassionati di moto e bici.

LA PREVENDITA DELL’EMILIA-ROMAGNA ROUND DEL WORLDSBK

Prosegue la prevendita dei biglietti, disponibili sul portale Ticketone.it. Tariffe e promozioni sono disponili sul sito web del circuito nell’apposita sezione (https://www.misanocircuit.com/biglietteria/superbike/).

Con i biglietti di Tribuna Centrale e Tribuna C è possibile accedere gratuitamente al paddock e vedere da vicino i piloti del WorldSBK.

