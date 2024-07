Misano Adriatico. L’Atletica Santamonica è campione d’Italia Master Femminile: i complimenti dell’Assessore Valentini

Misano Adriatico, 29 luglio 2024 – L’assessore allo sport Filippo Valentini ha incontrato ieri la società Atletica Santamonica che ha partecipato ai recenti Campionati Italiani Master di Società, conquistando, con la squadra femminile, il titolo tricolore master, un risultato inseguito, e più volte sfiorato, da 15 anni.

Un’ulteriore soddisfazione per la società misanese che lo scorso maggio ha partecipato ai Campionati Regionali di Società Assoluti, per la prima volta con la squadra femminile e maschile al completo, unica nella provincia di Rimini.

Ieri la società ha ricevuto l’ambito scudetto, momento celebrato insieme all’assessore Valentini.

“Siamo grati alla società Atletica Santamonica per aver portato il nome di Misano Adriatico ai vertici in Italia – le sue parole -. Un risultato che premia gli sforzi di tutti gli atleti e del direttivo e che ci rende molto orgogliosi. Questo sarà di ulteriore stimolo a fare sempre meglio, nonché d’ispirazione per il settore giovanile che cresce di anno in anno con tanti risultati positivi.

Sarà un piacere premiarli a dicembre, in occasione della Festa di Fine Anno, insieme alle altre eccellenze sportive del nostro Comune”.

Comune di Misano Adriatico