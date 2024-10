Misano Adriatico. Le moto del passato protagoniste nel Misano CIV Classic Weekend

Misano World Circuit, 11 ottobre 2024 – Si preannuncia un fine settimana di grande spettacolo a Misano World Circuit, teatro dell’ultima prova del CIV Classic e del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance.

In pista le moto che hanno fatto la storia del motociclismo, mezzi con almeno 20 anni di età, per la maggior parte iscritte al Registro Storico FMI, che riporteranno indietro nel tempo, facendo respirare il clima dei circuiti del passato.

Il Misano CIV Classic Weekend entrerà nel vivo domani, con le qualifiche e la gara serale del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance, caratterizzata dalla partenza in “stile Le Mans”, con le moto schierate.

Dieci le gare in programma nella giornata di domenica, alle quali si aggiunge la seconda gara del Trofeo Moto Guzzi. Tra categorie in pista, la 2T Italian GP, articolata nelle cilindrate 125 e 250, l’unico campionato in Italia riservato alle moto 2 tempi.

Il weekend si preannuncia accesissimo: solo 4 classi si conosce già il nome del vincitore, mentre in tutte le altre i contendenti si daranno battaglia in pista fino all’ultimo respiro.

IN PROGRAMMA LA TERZA EDIZIONE DI MEET ME IN MOTORCYCLE

Nel weekend a Misano World Circuit va in scena anche la terza edizione di Meet Me in Motorcycle, l’esclusivo evento di motociclismo tutto al femminile organizzato dalla Federazione Motociclistica Italiana. Il programma entrerà nel vivo domani, con sessioni teoriche in aula e corsi di guida su strada, avviamento al fuoristrada e flat track. Quest’ultima disciplina rappresenta la grande novità di quest’anno.

Domenica, tra le 9.00 alle 13.00, le iscritte potranno assistere a una gara del CIV Classic da bordo pista, partecipare a un corso di manutenzione base della moto, visitare la pitlane grazie alla Pit Walk e scoprire il dietro le quinte delle competizioni con il Paddock e Race control tour.

ACCESSO GRATUITO AL PUBBLICO

La novità di quest’anno è l’ingresso gratuito. Il pubblico potrà accedere nella Tribuna Centrale e nella Tribuna B.

Misano World Circuit Marco Simoncelli