Misano Adriatico. Lo spazio pubblico e il futuro della mobilità sostenibile: ieri l’incontro pubblico sui temi della settimana europea della mobilità

Misano Adriatico, 25 settembre 2024 – Si è tenuto nel tardo pomeriggio di ieri l’incontro ?? ?????? ???????? ? ?? ?????? ????? ????????? ???????????”, organizzato nell’ambito delle iniziative per la Settimana Europea della Mobilità e rinviato per maltempo giovedì scorso.

Dopo i saluti dell’Assessore all’Ambiente ?????? ?????????, sono intervenuti ??????? ???????, Mobility Manager, esperto di mobilità sostenibile e ??????? ?????, esperto di trasporto pubblico e referente FIAB Rimini – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, insieme ai quali si è riflettuto sulla necessità di ripensare la città, i suoi spazi e le sue infrastrutture in funzione delle persone, e non dei veicoli a motore.

“Sono particolarmente soddisfatto della partecipazione e della propositività dei misanesi, che si sono rivelati aperti all’ascolto e anche al contraddittorio su un tema non facile come la mobilità alternativa all’auto privata, l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto e il trasporto pubblico collettivo – il commento dell’assessore Schivardi-. L’iniziativa è stata organizzata dal Comune in occasione della Settimana Europea della Mobilità e della costituzione dell’Ufficio Mobilità Ciclabile. Insieme ai relatori Alberto Rossini e Roberto Renzi abbiamo fatto una riflessione importante sugli impatti della mobilità sulla qualità ambientale, sulla salute e sulla vivibilità delle città, incontrando la partecipazione di persone interessate e proattive che si sono ritrovate con noi nel Parco Rita Levi Montalcini. Organizzeremo altre iniziative di questo tipo, per rinsaldare un dialogo con la comunità e nella comunità su tematiche che ci riguardano come istituzioni e come persone”.

Comune di Misano Adriatico