Misano Adriatico. Nel 2024 crescono ulteriormente i consumi delle case dell’acqua

Misano Adriatico, 11 febbraio 2025 – Si consolida l’utilizzo dell’acqua distribuita dalle tre Case presenti sul territorio di Misano Adriatico. Nel 2024 i tre impianti hanno registrato un’ulteriore crescita dei livelli di erogazione, con benefici importanti per l’ambiente e per le tasche dei cittadini.

A crescere, in particolare, sono i consumi della Casa dell’Acqua di Scacciano, saliti a 120.019 litri (tra liscia e gassata) nei 12 mesi passati. La media giornaliera è passata dai 285 litri del 2023 a 328 litri nel 2024.

La Casa dell’Acqua di Misano centro ha erogato 79.131 litri, con una media giornaliera cresciuta da 181 a 216 litri, mentre quella di Santamonica ha distribuito 104.986 litri nel 2024, la media di 287 al giorno (262 ne 2023).

“Sono dati importanti – il commento dell’assessore all’ambiente Nicola Schivardi – che dimostrano come l’utilizzo delle Case dell’Acqua stia diventando un’abitudine consolidata per tanti cittadini. Un comportamento virtuoso che ha benefici in primis sull’ambiente, con un notevole risparmio di plastica e in termini di costi per il trasporto e lo smaltimento del materiale. A beneficiarne, inoltre, sono gli stessi cittadini che, ad un costo sensibilmente inferiore a quello delle comuni acque minerali in commercio, possono assicurarsi un’acqua altamente controllata, disponibile sia nella versione liscia che gassata”.

Comune di Misano Adriatico