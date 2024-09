Misano Adriatico. Prosegue la collaborazione con Obereggen: nel weekend del Gran Premio la società impianti ha presentato la stagione invernale a Misano

Misano Adriatico, 10 settembre 2024 – Cortesia ricambiata nel nome di una promozione sinergica tra la neve di Obereggen, uno dei cuori delle Dolomiti, ed il mare di Misano Adriatico. Dopo l’evento “Beach Party a 2000 metri d’altezza” organizzato dalla fondazione VisitMisano sulle nevi del Latemar, comprensorio formato da Obereggen, guidata dall’amministratore delegato Benjamin Kirchmeier, e le gemelle trentine Pampeago e Predazzo, la società impianti Obereggen Latemar SpA ha allestito un punto informativo, nel fine settimana del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, sul lungomare di Misano Adriatico, presentando la prossima stagione invernale.

“L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione con la Fondazione di Partecipazione Misano: Mare, Sport e Cultura che ringraziamo per l’ospitalità – afferma il direttore marketing e comunicazione Thomas Ondertoller della Obereggen Latemar SpA, presente a Misano -. È stata un’esperienza bella e proficua. Agli ospiti, numerosi sia i cittadini italiani di altri Paesi tra cui tedeschi, austriaci, svizzeri, ho illustrato le novità della prossima stagione invernale che inizierà il 29 novembre, prima apertura del carosello internazionale Dolomiti Superski. Evidenziando la grande novità. Ho notato particolare interesse ma, in primis, ho provato una grande soddisfazione personale nel constatare come Obereggen sia un centro conosciuto sia a livello italiano che internazionale. Doveroso è un ringraziamento per l’ospitalità ricevuta alla Fondazione di Partecipazione Misano: Mare, Sport e Cultura presieduta dall’Architetto dott. Luigi Bellettini e supportata da Luca Santini e dal consulente marketing Antonino Minchillo”.

Hanno sostato al punto informativo anche il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni, l’assessore al turismo Marco Dominici e l’assessore alle attività economiche Filippo Valentini, oltre a Massimo Leardini, presidente dell’associazione albergatori di Misano.

“Siamo stati felici di avere ricambiato la visita degli amici di Obereggen – evidenzia Luigi Bellettini, presidente della “Fondazione di Partecipazione Misano: Mare, Sport e Cultura – collaborazioni come nel caso di Obereggen, confermano la fondamentale importanza di una sinergia da continuare a sviluppare. A Misano Adriatico il nostro obiettivo è sempre quello di accogliere gli ospiti in uno scenario rinnovato. Quest’anno sono stati realizzati un nuovo lungomare e specifici interventi sulle Ecovie. È in fase di programmazione la prossima stagione con un calendario di appuntamenti che non ha eguali al mondo”.

Comune di Misano Adriatico