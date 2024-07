Misano Adriatico. Raccolta differenziata, dati positivi per Misano: nel 2023 differenziati l’84,7 per cento di rifiuti

Misano Adriatico, 4 luglio 2024 – Il report annuale curato della Regione Emilia – Romagna in collaborazione con Arpae, diffuso nei giorni scorsi, sui risultati 2023 relativi alla raccolta differenziata, restituiscono, per Misano Adriatico, una fotografia positiva.

Complessivamente sono stati prodotti 10.621.708 kg di rifiuti differenziati, una quantità decisamente superiore all’indifferenziata, che ammonta a 1.917.810 kg.

Tradotto in percentuali, nel 2023 Misano ha differenziato l’84,7%, dei rifiuti prodotti, in ulteriore lieve crescita rispetto al dato 2022, quando il dato si attestava all’84,4%.

Un risultato che colloca il comune di Misano in linea con le migliori performance regionali, tra i più virtuosi della Provincia di Rimini ed in testa alle località rivierasche.

“Il risultato è indubbiamente positivo – commenta l’assessore all’ambiente Nicola Schivardi -. A Misano Adriatico abbiamo raggiunto l’obiettivo 2030 già da anni, ma dobbiamo ancora migliorare, specialmente sul tema degli abbandoni dei rifiuti. Negli ultimi anni abbiamo fatto dei progressi grazie alle iniziative intraprese coi controlli delle guardie GEV, della polizia locale e con l’ausilio di telecamere di videocontrollo, ma serve un cambiamento culturale. Anche per questo, nei mesi scorsi, abbiamo avviato una campagna di comunicazione, in collaborazione con Hera, per sensibilizzare le persone sull’importanza di conferire correttamente i rifiuti. Lo slogan è eloquente: ‘Sei fai centro vinciamo tutti’”.

Comune di Misano Adriatico