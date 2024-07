Misano Adriatico, tutti gli appuntamenti del weekend

Si parte domani sera con Note d’Estate e la conferenza dello storico e critico d’arte Alessandro Giovanardi

Misano Adriatico, 10 luglio 2024 – Dopo lo straordinario weekend della Notte Rosa, Misano Adriatico si prepara ad un altro fine settimana ricco di eventi. Dall’arte allo sport, passando per la musica, il ballo e l’intrattenimento, in programma ce n’è per tutti i gusti.

Venerdì 12 luglio alle 21:00, in piazzale Colombo a Portoverde, si terrà l’incontro “Come si costruisce l’immagine”. Il talk show, a cura dell’Associazione per la difesa del mare “Bluemarlin”, vedrà protagonisti Teresio Troll, Dino Morri e Francesco Gabellini, tre artisti che riveleranno la parte nascosta di un’opera, di un’immagine e di un personaggio.

Alle 21:30, in Piazza della Repubblica, andrà in scena lo spettacolo Varietà di First Animazione. Al Parco del Sole di Misano Brasile, invece, ci sarà Misano Basketball Jam, la “Festa dei baskettari”, una serata di divertimento e spettacolo insieme agli atleti di VL Pesaro e Misano Pirates. L’evento fa parte del cartellone Misano Basketball Village.

Sempre alle 21:30, a Santamonica (Via Puccini), I Burattini di Mattia porteranno in scena “Tre servi alla porta”, nell’ambito della rassegna Pane, Burro e Burattini.

Sabato 13 luglio, in Piazza della Repubblica, la musica live torna protagonista con la San Marino Concert Band in concerto (inizio alle 21:39). Al Parco del Sole, invece, ci sarà il Mini Talent Show.

Domenica 14 luglio, sempre a Misano Brasile, si balla con i maestri Andrea e Nicole (ore 21:30), mentre in Piazza della Repubblica è in programma il tradizionale Welcome Show (ore 22:00).

Come preludio al weekend, domani sera torna “Note d’Estate”, la rassegna musicale in programma tutti i giovedì in piazzale Colombo a Portoverde (ore 21:30). Ad esibirsi sarà la chitarrista e cantante Silvia Wakte, artista formatasi musicalmente tra l’Italia e gli USA che vanta prestigioso elenco di collaborazioni e formazioni: Cheryl Porter, Grammar School, Paolo Simoni, Crozza Nel Paese delle Meraviglie Show, Tricarico, Norma Jean Wright & Luci Martin, Paolo Cevoli, SixInTheCity, Dhany, Christie Lenèe, Ladies Zeppelin, Siril Malmedal Hauge, Back:N:Black, Leslie Sackey e molti altri.

Sempre domani sera, nella Chiesa Parrocchiale Immacolata Concezione di Misano Mare, è in programma una conferenza del noto storico e critico d’arte Alessandro Giovanardi, che parlerà della grande pittura medievale e del Trecento Riminese.

Comune di Misano Adriatico