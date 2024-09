Misano Adriatico. Ultimazione della rotonda di Via Grotta: da lunedì chiude al traffico per 6 giorni la Provinciale Riccione – Tavoleto nel tratto di Villaggio Argentina

Misano Adriatico, 26 settembre 2024 – Per consentire il completamento dei lavori di ampliamento della rotatoria di Via Grotta, eseguiti dalla ditta CBR per conto di Società Autostrade, da lunedì 30 settembre a sabato 5 ottobre la strada provinciale Riccione – Tavoleto verrà chiusa al transito nel tratto di Villaggio Argentina.

La sospensione del traffico riguarderà tutti i veicoli, compresi i mezzi del trasporto pubblico. Le linee di Start Romagna che transitano sulla direttrice Riccione – Morciano compiranno un percorso alternativo, passando sulla statale 16 e Via del Carro (le modifiche saranno disponibili sul sito web di Start Romagna e alle fermate). Gli scuolabus del trasporto scolastico comunale effettueranno tutte le fermate ma compiendo un percorso alternativo che causerà inevitabili ritardi.

“Avremo ancora qualche giorno di disagio, ma ciò consentirà di portare finalmente a conclusione un cantiere che insiste da tempo sulla nostra viabilità cittadina – il commento del sindaco Fabrizio Piccioni -. Terminato questo step, l’obiettivo è quello di portare velocemente a termine la realizzazione della bretella stradale che da Villaggio Argentina porta a Riccione, un intervento che verrà fatto in corsia riservata, senza intralciare il circuito cittadino”.

Comune di Misano Adriatico