Misano Adriatico. WORLDSBK: Si preannuncia edizione record dell’Emilia Romagna Round nel weekend

SI PREANNUNCIA DA RECORD L’EMILIA-ROMAGNA ROUND DEL WORLDSBK

NEL WEEKEND A MISANO WORLD CIRCUIT ATTESI OLTRE 70.000 SPETTATORI

GIOVEDÌ MATTINA LA SFIDA FRA BAUTISTA E RAZGATLIOGLU

COMINCERÀ ALLA PADEL ARENA

APPUNTAMENTO STORICO: PARTE DA MWC IL

FIM WOMEN’S MOTORCYCLING WORLD CHAMPIONSHIP

Misano World Circuit, 10 giugno 2024 – L’Emilia-Romagna Round riaccende i motori del WorldSBK e dopo quasi due mesi di pausa approda a Misano World Circuit per una delle tappe più attese della stagione, nel circuito che la vede protagonista da 33 anni.

Tutti i piloti attualmente al vertice delle classifiche, da Bautista in SBK a Huertas in WorldSSP, fino a Mogeda in WSSP300, hanno gli inseguitori a stretto contatto e alla ripresa delle gare la rivalità tornerà incandescente.

Da segnalare la wild card a Michele Pirro nel WorldSBK, col pilota della Riders’ Land che dopo i successi nel CIV e le apparizioni in MotoGP si misurerà con nuovi avversari insieme ai grandi campioni della SBK e agli italiani Nicolò Bulega, Andrea Locatelli, Andrea Iannone, Danilo Petrucci, Nicholas Spinelli, Axel Bassani e Michael Rinaldi

Ci sono tutte le premesse per un weekend record, con le prevendite dei biglietti che procedono in vantaggio sullo scorso anno, quando nelle tre giornate accorsero al Simoncelli quasi 71.000 spettatori.

I biglietti sono disponibili sul portale Ticketone.it e sul sito misanocircuit.com. Con alcune tipologie di biglietti è possibile accedere anche al paddock e assistere alle premiazioni direttamente e contatto con i campioni del WorldSBK. A sostenere i piloti anche le tribune scelte da Ducati (Tribuna C) e Yamaha (Tribuna B) per riunire la passione degli spettatori.

Il termometro del successo dell’Emilia-Romagna Round è confermato anche dal sold out delle hospitality riservate agli sponsor nella nuova Pit Building di MWC, a testimonianza del rilievo che assume il WorldSBK anche per la comunicazione delle imprese.

Nel solco dell’inclusione e della sostenibilità, confermate tutte le tradizionali iniziative legate alla Pit Walk Solidale del giovedì pomeriggio con il coinvolgimento delle associazioni del terzo settore del territorio e, fra tutte, la Food Collection, in collaborazione con l’Associazione Papa Giovanni XXIII che, oltre a dare assistenza alle persone con disabilità, è in prima linea per il recupero delle eccedenze alimentari che ogni anno sono devolute a case famiglia, mense per i poveri, centri di accoglienza, comunità terapeutiche, Capanne di Betlemme per i senzatetto.

ALL’EMILIA-ROMAGNA ROUND IL PRIMO FIM WOMEN’S MOTORCYCLING WORLD CHOAMPIONSHIP

All’Emilia-Romagna Round ci sarà anche l’atteso debutto del nuovo FIM Women’s Motorcycling World Championship. Il weekend di gara partirà dalla Superpole del venerdì, seguita da Gara 1 al sabato e Gara 2 alla domenica. Gli altri round previsti in questa prima edizione, dopo MWC, saranno a Donington in UK, all’Algarve in Portogallo, a Cremona Circuit e a Jerez in Spagna.

GIOVEDI’ ALLE 11.30 MEDIA EVENT A MISANO WORLD CIRCUIT CON INGRESSO GRATUITO

RAZGATLIOGLU E BAUTISTA COMINCERANNO LA SFIDA PARTENDO DAL PADEL

Il media event meet&greet 2024 sarà all’interno del circuito, alla Padel Arena recentemente inaugurata, dove i piloti incontreranno i fans e si sfideranno nella disciplina sportiva ormai diventata fenomeno popolare anche in Italia e sulla Riviera di Rimini. Alla Padel Arena MWC si sfideranno Toprak Razgatlioglu, Alvaro Bautista, Andrea Locatelli e le pilotesse del WorldWCR Roberta Ponziani, Tayla Relph e Lucy Michel.

VENERDI’ SARA’ SVELATO IL POSTER DELLA CIV NIGHT FIRMATO DA ALDO DRUDI

Alle 12.15 di venerdì, al Centro Tecnico Federale FMI attivo nella MWC Square, sarà presentato il poster della CIV Night, l’attesissima prova del campionato italiano Superbike che si correrà anche quest’anno la luce dei fari artificiali. La gara è in programma nella serata di sabato 3 agosto. Il poster, firmato da Aldo Drudi, annuncerà un evento che in questi anni s’è guadagnato una grandissima attenzione da parte dei fans.

