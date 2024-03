Misano. Al via i lavori di asfaltatura a Portoverde

Misano Adriatico, 28 marzo 2024 – Come da programma, sono iniziati i lavori di asfaltatura delle vie Marco Polo, Colombo, Calle dei Mercanti e della piazza di Portoverde, che fanno seguito a quelli effettuati nei giorni scorsi nella rotonda di via del Mare, all’incrocio con via Salvo d’Acquisto.

Gli interventi sono volti a ripristinare le condizioni ottimali del fondo stradale e migliorare l’accesso della zona mare in vista della stagione estiva e della Pasqua.

In previsione del ponte pasquale verrà riaperta alla circolazione anche via Calle dei Mercanti, attualmente chiusa per consentire l’esecuzione della pavimentazione in pietra del nuovo lungomare.

Ultimato il tratto che collega a Piazza Colombo, la realizzazione della pavimentazione prosegue ora verso la via Litoranea.

Comune di Misano Adriatico