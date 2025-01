MISANO. AL VIA LA PIANTUMAZIONE DI 50 ALBERI SUL TERRITORIO COMUNALE

Misano Adriatico, 8 gennaio 2025 – Si è avviata in questi giorni la prima fase di un progetto che prevede la piantumazione di una cinquantina di alberature sul territorio comunale di Misano Adriatico.

La parte più consistente – 29 piante – è quella che riguarda via Tintoretto, oggetto di un importante intervento di riqualificazione che si completerà in primavera.

Altre 12 alberature saranno collocate in via Fratelli Bandiera, 6 a Misano Monte e le rimanenti in diverse parti del territorio comunale.

Si tratta in prevalenza di peri, frassini e di un platano.

“Gli alberi svolgono un ruolo prezioso per la qualità della vita nei nostri centri urbani – le parole dell’assessore all’ambiente Nicola Schivardi -: sono fonte di ossigeno, assorbono CO2, hanno una funzione ombreggiante e, nei mesi più caldi, mitigano gli effetti delle isole di calore. Queste nuove alberature rappresentano l’impegno per una Misano sempre più sostenibile”.

Ufficio stampa e comunicazione

Comune di Misano Adriatico