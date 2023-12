MISANO. AVANZANO I LAVORI AL NUOVO LUNGOMARE SUD: QUASI ULTIMATO IL PARCHEGGIO – GIARDINO DI VIA DEL GIGLIO

Misano Adriatico, 2 dicembre 2023 – Proseguono spediti i lavori per la realizzazione del secondo tratto del nuovo lungomare sud di Misano Adriatico, quello che da Via Passeggiata dei Fiori conduce a Piazza Colombo, ridisegnando l’accesso a Portoverde.

Nelle ultime settimane si è lavorato alla realizzazione del nuovo parcheggio – giardino in prossimità di Via del Giglio, che sarà a breve ultimato.

Per le feste natalizie sarà inoltre aperto il nuovo tratto stradale di Via Passeggiata dei Fiori che si innesta sulla Litoranea Sud. Il nuovo collegamento consentirà di poter liberare l’area a ridosso dei Giardini Colombo, per poi procedere con il completamento della passeggiata fino alla darsena.

Ufficio stampa e comunicazione

Comune di Misano Adriatico