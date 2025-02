Misano. E’ Davide ”Dado” Cesarini di 48 anni l’uomo investito da un camion sull’autostrada A14

La comunità di Cattolica è in lutto per la tragica scomparsa di Davide Cesarini, 48 anni, noto a tutti come “Dado”. Nel tardo pomeriggio di ieri, Cesarini è stato investito mortalmente da un camion sull’autostrada A14, nel tratto compreso tra Riccione e Cattolica, all’altezza dell’autodromo di Misano.

Secondo le prime ricostruzioni, Cesarini aveva parcheggiato la sua auto, una DS4, in una piazzola di sosta lungo l’autostrada. Successivamente, per ragioni ancora da chiarire, si sarebbe incamminato lungo la corsia d’emergenza, venendo poi travolto da un tir in transito. Il conducente del camion, sotto shock, ha riferito alle autorità di aver visto l’uomo all’ultimo momento, senza riuscire a evitare l’impatto.

Davide Cesarini era una figura molto conosciuta e apprezzata a Cattolica. Da anni ricopriva il ruolo di vice direttore presso la filiale di Padiglione di RivieraBanca, a Tavullia. Lascia una figlia di 16 anni. Amici e conoscenti lo ricordano come una persona cordiale, generosa e sempre disponibile, sottolineando la sua capacità di instaurare rapporti sinceri con chiunque lo incontrasse.

Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze esatte dell’incidente. Al momento, nessuna ipotesi è esclusa, e si attendono ulteriori dettagli dalle indagini in corso.