Misano. Formula E a MWC: al via oggi i lavori per la modifica del layout della pista che s’accorcia di 844 metri

-Cresce l’attesa per il Misano E-Prix del prossimo weekend con le tante iniziative collegate.

-Biglietti in vendita sulla piattaforma TicketOne e sul sito misanocircuit.com

Misano World Circuit, 8 aprile 2024 – Entra nel vivo la settimana che porta al Misano E-Prix di Formula E.

Il Campionato del Mondo ABB Fia Formula E arriva per la prima volta approda a Misano World Circuit, nella Motor Valley, dove sono in programma le tappe 6 e 7 della caccia al titolo mondiale. Gara 1 sabato 13, gara 2 domenica 14 aprile, entrambe alle 15.00.

Da questa mattina al ‘Marco Simoncelli’ sono in corso i lavori per realizzare le modifiche al layout della pista internazionale, al fine da renderla adatta ad ospitare le gare delle monoposto elettriche.

Per la Formula E la pista passerà da 4226 a 3.382 mt. In questo modo saranno create le condizioni per garantire almeno il 40% della ricarica delle batterie dal sistema frenante delle auto in pista, che nella versione Gen3 potranno raggiungere una velocità massima di 322 km/h.

La prima modifica, dopo la partenza, vedrà le auto tagliare completamente il tratto della Brutapela, compresa la variante del Parco e le curve del Rio. Quindi le auto piegheranno a destra poco dopo la tribuna sul rettilineo e rientreranno sul tracciato abituale circa a metà del rettilineo che conduce alla curva della Quercia.

Il secondo intervento riguarda una nuova chicane realizzata al Curvone, dove alle auto sarà quindi imposta una brusca frenata. In quell’area, su una piattaforma di 300 mq esterna all’attuale tracciato sarà realizzata la chicane e saranno adeguate le aree di fuga.

Un altro intervento riguarderà il raccordo del Pit In Out per consentire l’ingresso delle auto in circuito sul nuovo tratto che sarà realizzato dopo la partenza. Ovviamente saranno modificati temporaneamente i cordoli per adeguarli alle nuove necessità.

Tutti gli interventi vengono realizzati all’esterno dell’attuale nastro asfaltato nel 2020 e sono possibili grazie alla modularità della pista, opportunità che viene tradizionalmente sfruttata in occasione del Grand Prix Truck Misano nella zona delle curve del Carro.

Il disegno è frutto di un confronto avviato subito dopo l’assegnazione alla Motor Valley della tappa italiana ed è stato condiviso fra lo staff tecnico di MWC, i tecnici della FIA e il team dei promotori della Formula E.

CONTINUA LA PREVENDITA DEI BIGLIETTI – Prosegue la prevendita dei biglietti per assistere dal vivo allo spettacolo del Misano E-Prix. I tagliandi sono in vendita sulla piattaforma TicketOne. Tutte le informazioni sulle varie soluzioni, compresi abbonamenti e riduzioni, sono disponibili sul sito web di Misano World Circuit (https://www.misanocircuit.com/biglietteria/fiaformulae/).

Durante le due giornate dell’evento, inoltre, le casse del Misano World Circuit resteranno aperte.

Tutti i tagliandi danno accesso al paddock e all’area dell’Allianz Fan Village, il Festival dei fan della Formula E che propone due giornate di pieno divertimento con un ricco programma di attività, concerti e tante possibilità di esplorazione all’insegna dell’innovazione accessibile a tutti.

Ufficio Stampa Misano World Circuit Marco Simoncelli