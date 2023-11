MISANO. GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE: QUATTRO LE INIZIATIVE PROMOSSE DALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

Misano Adriatico, 15 novembre 2023 – Quattro momenti distinti, per far risuonare forte il “no” alla violenza sulle donne: si avvieranno questo fine settimana gli eventi organizzati dalla Commissione Pari Opportunità, in collaborazione con varie realtà del territorio, del cartellone “Orange The World!”.

“Arriviamo a questo 25 novembre portando il peso di un anno di violenza che sembra non terminare mai – osserva la presidentessa della Commissione Pari Opportunità Manuela Casalboni -. Occorre non soccombere al senso di impotenza e all’abitudine alla cronaca continuando ad investire nella rete di sostegno, di prevenzione ed educazione che lavora incessante tutti i giorni dell’anno, spesso all’ombra e a volte persino controcorrente. Affinché nessuna donna debba mai sentirsi sola e affinché le nuove generazioni possano realmente partire dalla costruzioni di reali pari opportunità.”

Il primo appuntamento in calendario, “Femminicidi – quelle storie di tutti noi”, è previsto sabato 18 novembre, al Centro di quartiere di Scacciano. Attraverso la lettura corale di un testo, verranno commemorate le vittime italiane di femminicidio degli ultimi tre anni. L’evento, ad ingresso libero, è organizzato in collaborazione con il Comitato di Scacciano.

Sabato 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, le celebrazioni saranno scandite da tre diversi momenti.

Al mattino, alle 11:00, è previsto in incontro con gli studenti della Scuola Media Giovanni XXIII per la restituzione di una pergamena realizzata con gli elaborati nati da un brainstorming tra ragazzi e insegnanti sul significato della Giornata Mondiale.

Al pomeriggio, alle 16:30, presso la Biblioteca di Misano Adriatico ci sarà la presentazione del romanzo di Alessandro Morbidelli “I figli dei chiodi”, che ha vinto il premio Giuria Artistica di “Giallo al Centro” edizione 2023. Morbidelli, che racconta con profondità e delicatezza le tematiche della violenza di genere, ha dedicato l’opera alla memoria di Palmina Martinelli, ragazza brutalmente uccisa nel 1981 perché rifiutava di prostituirsi.

La presentazione sarà introdotta delle referenti del CAV Chiama ChiAma.

Infine, alle 21:00, al Cinema Teatro Astra, andrà in scena l’ultimo appuntamento del MisanoPianoFestival 2023. “Dai tuoi occhi” è un concerto per pianoforte che vedrà protagonista Sofia Donato, affiancata dall’attrice Paola Doghieri. In programma capolavori del grande repertorio romantico per pianoforte: F.Chopin, R. Schumann, F. Mendellsohn.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

Ufficio stampa e comunicazione

Comune di Misano Adriatico