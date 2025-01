Misano. Giovane 17enne muore cadendo dal motorino. La dinamica

Un tragico incidente si è verificato a Misano Adriatico nelle prime ore del 6 gennaio 2025, causando la morte di un 17enne, Mboup Baye Madjimby, nato a Rimini e residente a Gradara. Dopo una serata trascorsa con amici al locale “Living” vicino alla spiaggia, il giovane stava utilizzando uno scooter Scarabeo per riaccompagnare a casa i suoi tre amici, uno alla volta. Durante l’ultimo tragitto, intorno alle 4:30, mentre percorreva via della Stazione in direzione sud-nord, ha perso il controllo del mezzo, urtando il cordolo destro e successivamente un albero, finendo rovinosamente a terra. Un automobilista di passaggio ha allertato i soccorsi, ma all’arrivo del personale del 118 il ragazzo era già deceduto sul posto. La Polizia Stradale è intervenuta per effettuare i rilievi necessari, e la strada è rimasta chiusa per alcune ore per consentire le operazioni.