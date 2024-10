MISANO. Il filosofo Marco Guzzi protagonista del terzo appuntamento della rassegna “Etica”

Misano Adriatico, 23 ottobre 2024 – Nuovo appuntamento della rassegna filosofica “Etica”, in scena per cinque venerdì al Teatro Astra di Misano Adriatico.

Venerdì 25 ottobre la scena sarà tutta per il filosofo e scrittore Marco Guzzi che torna a Misano con una lezione dal titolo: Abitare il luogo della trasmutazione.

“In un tempo così vorticoso come il nostro sembra impossibile trovare un luogo sul quale costruire la nostra vita – dice Guzzi -. Ogni etica perciò, ogni legislazione, ogni ordine condiviso sembra diluirsi, liquidarsi, e alla fine svanire nel nulla di un enorme caos mentale. Dove abitare allora? Dobbiamo forse imparare ad abitare proprio nel vortice della trasformazione? Imparare ad abitare l’evento della nostra trans-figurazione antropologica? E come sarà possibile farlo misuratamente e cioè senza precipitare in una pericolosa disgregazione mentale e sociale”?

Tutti incontri della rassegna “Etica” sono in programma al Cinema Teatro Astra di Misano Adriatico, via D’Annunzio, 20 con inizio alle ore 21.00 L’ingresso è gratuito sino ad esaurimento posti

Per informazioni: Biblioteca Comunale 0541-618484; IAT Misano 0541-615520.

