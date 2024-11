Misano. Il Gruppo educativo territoriale riparte con due grandi novità

Misano Adriatico, 9 novembre 2024 – Anche quest’anno l’amministrazione comunale in collaborazione con l’IC di Misano Adriatico e la Cooperativa Sociale “il Millepiedi” promuove il progetto Gruppo Educativo Territoriale (GET), il servizio educativo pomeridiano extrascolastico che si rivolge agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, offrendo loro un’ampia gamma di attività educative e formative.

Già presente sul territorio di Misano da diversi anni, il GET riparte con una nuova formula e con una nuova sede. Da quest’anno, infatti, si aggiunge il plesso di Misano Monte, dove il progetto sarà rivolto agli alunni delle scuole primarie, nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle 14:00 alle 16:30. Presso la scuola Giovanni XXIII, invece, il servizio, attivo nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, sarà dedicato anche agli studenti della scuola secondaria. Mentre per gli alunni delle elementari l’orario è dalle 14:30 alle 17:30, per gli studenti delle medie il servizio è previsto dalle 13:00 alle 16:00, con la possibilità di rimanere a scuola e consumare il pranzo insieme ai compagni, altra novità di quest’anno.

“Abbiamo diversificato e potenziato il servizio, destinandogli ulteriori risorse – commenta il Vicesindaco e Assessore alla pubblica istruzione Maria Elena Malpassi -, perché come amministrazione crediamo fermamente nelle potenzialità del GET. Abbiamo differenziato l’offerta, così da andare incontro alle diverse esigenze di ragazzi e genitori. Grazie alle attività nel plesso di Misano Monte andiamo incontro ai bisogni delle famiglie dell’entroterra, mentre la soluzione pensata per gli studenti delle scuole medie garantisce una copertura continuativa, utile sia ai ragazzi, in termini di socializzazione, sia ai genitori che avevano difficoltà a riportare a scuola i figli dopo il pranzo”.

Il GET è un progetto che mira a creare un ambiente educativo stimolante e coinvolgente al di fuori dell’orario scolastico, favorendo la crescita personale e sociale dei ragazzi. Attraverso laboratori, giochi, attività sportive e culturali, i partecipanti possono sviluppare nuove competenze, rafforzare le relazioni interpersonali e scoprire nuovi interessi.

Per le iscrizioni al progetto GET è possibile contattare l’insegnate di riferimento o la Cooperativa Sociale “il Millepiedi” al numero 3316509827 (Debora).

