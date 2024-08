Misano. Incidente mortale ieri sera sulla Statale Adriatica. In moto, lui muore sul colpo lei gravissima d’urgenza al Bufalini

Grave incidente ieri sera, 11 agosto, intorno alle 20:30, sulla Statale Adriatica a Misano.

Una moto, con due giovani a bordo, un ragazzo alla guida e una ragazza come passeggera, è entrata in collisione con un’automobile che stava effettuando una svolta. L’impatto è stato tanto violento da far perdere il controllo della moto, che è poi finita contro un’altra vettura.

La forza dello schianto è stata tale che i due giovani sono stati sbalzati a una distanza di oltre 100 metri dal punto del primo impatto. A seguito dell’incidente, le autorità hanno chiuso temporaneamente la strada per permettere ai soccorritori di intervenire. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e i sanitari, ma per il giovane che guidava la moto non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.

La ragazza, gravemente ferita, è stata trasportata d’urgenza in eliambulanza all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, dove si trova in condizioni critiche.