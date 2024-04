Misano. La Formula E, un viaggio nel futuro

-Nel weekend in pista a MWC monoposto elettriche che raggiungono i 320 Km/h, il 40% della ricarica di batterie arriva dalle frenate.

–Maserati e Dallara, la Motor Valley protagonista in pista nel campionato mondiale ABB FIA Formula E

–Le prove da venerdì, sabato e domenica qualifiche e alle 15.00 le due gare del Misano E-Prix

Misano World Circuit, 9 aprile 2024 – Un viaggio nel futuro. È la descrizione più ricorrente per definire una tappa del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E, con monoposto completamente elettriche che portano in pista prestazioni, efficienza e sostenibilità al massimo livello.

Alla vigilia del Misano E-Prix, da venerdì a Misano World Circuit con prove al venerdì e due gare in programma sabato e domenica, entrambe alle 15.00, cresce l’attesa per vedere dal vivo la GEN3, la monoposto elettrica più veloce, leggera ed efficiente mai costruita.

Il motore eroga fino a 350kW di potenza e le monoposto raggiungono una velocità di 320 km/h, con un rapporto peso/potenza due volte più efficiente di un equivalente motore a combustione interna. Il 40% dell’energia utilizzata in gara è prodotta dalla frenata rigenerativa.

LA MOTOR VALLEY IN FORMULA E: MASERATI E DALLA PROTAGONISTI

In pista al Misano E-Prix ci sarà la presenza significativa di realtà prestigiose della Motor Valley, distretto industriale legato al mondo dei motori unico al mondo, con 16.500 aziende e oltre 90.000 addetti, 16 miliardi di fatturato annuo e un export di 7 miliardi. In pista la Maserati si presenta forte della vittoria di Gunther, a Tokyo, nell’ultima gara, mentre a costruire gli chassis, i telai che avvolgono i propulsori sono firmati da Dallara Automobili che realizza la monoscocca.

IL FORMAT DEL MISANO E-PRIX

Le prime prove libere sono in programma venerdì 12 aprile dalle 17.00 alle 17.30. Monoposto elettriche di nuovo in pista sabato mattina alle 8.00 per trenta minuti e dalle 10.20 alle 11.45 le qualifiche per stabilire la griglia di partenza. Gara 1 sabato 13 aprile alle 15.00.

La domenica si riparte con lo stesso programma: prove libere alle 8.00, qualifiche alle 10.20 e gara 2 alle 15.00.

Al Misano E-Prix si presenta da capoclassifica Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche) che ha soli due punti di vantaggio cu Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing). I primi cinque piloti in classifica corrono in cinque squadre diverse: Porsche, Jaguar, Nissan, Andretti e Maserati.

Il mondiale di Formula E è certificato a zero emissioni di carbonio fin dal primo anno e oltre allo spettacolo sportivo porta in tutto il mondo un messaggio di innovazione tecnologica a supporto della mobilità sostenibile.

LO SPETTACOLO DELLE GARE

C’è grande equilibrio in pista e ogni gara riserva sorprese e finali emozionanti. Lo scorso anno ci sono stati sette vincitori diversi, con undici piloti sul podio. In nove stagioni il Campionato del Mondo Formula E è stato vinto da otto piloti diversi e anche nella stagione in corso, la decima, ci sono stati cinque vincitori diversi nelle cinque gare disputate.

ROOKIE IN PISTA IL VENERDÌ

Come antipasto ai due giorni di gara, la Formula E ospiterà una sessione di prove libere per i rookie il venerdì, offrendo a ciascun team l’opportunità di mostrare giovani talenti emergenti che scenderanno in pista con le vetture GEN3.

Questa sessione aggiunge ulteriori contenuti di spettacolo all’evento. Ulteriori dettagli sulla lineup dei rookie saranno annunciati in vista del weekend di gara.

PREVENDITA BIGLIETTI – I tagliandi per il Misano E-Prix sono in vendita sulla piattaforma TicketOne. Tutte le informazioni sulle varie soluzioni, compresi abbonamenti e riduzioni, sono disponibili sul sito web di Misano World Circuit (https://www.misanocircuit.com/biglietteria/fiaformulae/). Durante le giornate dell’evento, inoltre, le casse del Misano World Circuit resteranno aperte. Tutti i tagliandi danno accesso al paddock e all’area dell’Allianz Fan Village, il Festival dei fan della Formula E che propone due giornate di pieno divertimento con un ricco programma di attività, concerti e tante possibilità di esplorazione all’insegna dell’innovazione accessibile a tutti.

Ufficio Stampa Misano World Circuit Marco Simoncelli