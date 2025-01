Misano. La pista di pattinaggio saluta piazza Repubblica

Tanto divertimento, la magia del pattinaggio sul ghiaccio e l’atmosfera da sogno del villaggio natalizio di “Misano on Ice”. Concluse le festività invernali, la pista di pattinaggio di Tut2 Srl ha salutato Misano Adriatico dopo oltre un mese di permanenza in piazza Repubblica. L’attrazione ha riscosso, anche quest’anno, un grandissimo successo, con numeri in crescita e la partecipazione di tantissime famiglie, bambini e ragazzi di ogni età, grazie anche ad appositi sconti, fidelity card e tariffe speciali pensate appositamente dagli organizzatori per regalare a tutti un divertimento sicuro e spensierato in una cornice da favola. Particolarmente riuscito è stato il progetto di educazione fisica sui pattini che dal 16 dicembre ha coinvolto gli studenti delle scuole medie di Misano. Grazie ad una apposita convenzione frutto di una collaborazione con l’amministrazione comunale e la dirigenza scolastica, è stato possibile dare avvio ad un percorso di educazione fisica diversificato, offrendo la possibilità ai piccoli studenti di unire divertimento, apprendimento e una corretta educazione al movimento svolgendo attività di pattinaggio in piazza della Repubblica. Stefano Burotti, responsabile di Tut2 Srl, rivolge un ringraziamento all’amministrazione comunale: “La pista di pattinaggio si conferma il fiore all’occhiello della proposta invernale targata Misano Adriatico. Un’attrazione dal forte richiamo, che ha contribuito a valorizzare un programma di iniziative particolarmente ricco, incarnando lo spirito natalizio che a Misano è stato più vivo e intenso che mai. Come sempre, ringraziamo il sindaco, l’assessorato al Turismo, tutta l’amministrazione e lo staff comunale per l’impegno e la fiducia. Un grandissimo ringraziamento al nostro partner, Conad Rio Agina di Renato Bernardini e Giorgio Cecchini, per il fondamentale che ci ha consentito di realizzare questa iniziativa portando momenti di gioia e serenità a tanti bambini e alle loro famiglie”.