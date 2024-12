“Misano on Ice”, si parte: Sabato l’inaugurazione della pista da pattinaggio con mercatini ed esibizioni

Misano Adriatico, 5 dicembre 2024 – Si alza il sipario sul Natale di Misano Adriatico. Si aprirà ufficialmente sabato “Misano on Ice”, il calendario di eventi in programma fino al 6 gennaio e che vede come attrazione principale la pista di ghiaccio di 450 metri quadrati in piazza della Repubblica.

La pista, realizzata da Dits Italia Srl, sarà aperta tutti i giorni dalle 15 alle 19.30 nei giorni feriali, mentre nei festivi e prefestivi la pista sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 20.

L’inaugurazione di sabato, dalle 15:00, sarà accompagnata dalle coinvolgenti esibizioni di ballo dell’Urban Project art center e dalla presenza di Babbo Natale. Sarà possibile passeggiare e fare acquisti nel mercatino natalizio e, a tutti i presenti, verrà offerta la merenda a cura dei Comitati Cittadini di Misano.

Sempre sabato, 21:00, è in programma anche il tradizionale Concerto dell’Immacolata a cura del Coro Filarmonico “Le Voci Liriche”, nella Chiesa dell’Immacolata Concezione.

Il Natale entrerà nel vivo anche nelle frazioni. A Misano Monte sabato, alle 19:30, è in programma l’accensione dell’albero di Natale con pizzata nel tendone parrocchiale, mentre a Scacciano, alle 20:30, prenderanno il via le tombole conviviali del sabato.

Nel weekend accensione delle luminarie a Villaggio Argentina e a Misano Cella, nella piazza del centro di quartiere.

Dall’8 dicembre fino al 6 gennaio sarà possibile ammirare, infine, il presepe a Belvedere, nel parco di piazzale De Chirico, uno dei diversi presepi artistici presenti a Misano (dettaglio su: https://visitmisano.it/natale-a-misano-2024).

Comune di Misano Adriatico