Misano On Ice: torna la grande pista di ghiaccio che dà il nome al palinsesto di eventi natalizi

Misano Adriatico, 20 novembre 2024 – Anche quest’anno il ghiaccio sarà il grande protagonista delle festività a Misano Adriatico. Il cartellone di eventi organizzati dal Comune di Misano Adriatico è intitolato, non a caso, “Misano On Ice” e propone una serie di attrazioni in programma dal 7 dicembre al 6 gennaio.

Protagonista principale è la pista di ghiaccio di 450 metri quadri che anche quest’anno sorgerà in piazza della Repubblica. L’inaugurazione è prevista per sabato 7 dicembre alle 15:00. Sarà un pomeriggio di festa per le famiglie, con le coinvolgenti esibizioni di ballo dell’Urban Project Art Center, la presenza di Babbo Natale, il mercatino natalizio e la merenda offerta dai Comitati Cittadini.

Fino all’Epifania sarà possibile pattinare tutti i giorni: dalle 15:00 alle ore 19:30 nei giorni feriali, mentre nei festivi e prefestivi la pista sarà aperta dalle 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00.

Sabato 7 dicembre, alle 21:00, è in programma anche il tradizionale Concerto dell’Immacolata a cura del Coro Filarmonico “Le Voci Liriche”, nella Chiesa dell’Immacolata Concezione.

Domenica 15 dicembre, dalle 15:00, Piazza della Repubblica sarà il fulcro della Festa con Babbo Natale. Oltre a pattinare sul ghiaccio sarà possibile fare acquisti nel mercatino natalizio e gustare la merenda offerta dai Comitati Cittadini. L’esibizione degli artisti di strada catturerà l’attenzione dei più piccoli: Veronica Severini e Marco Pasquinoni porteranno in scena “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato”, mentre Teatro Moro si esibirà in “Airship”.

Giovedì 19 dicembre alle 21:00 andrà in scena il saggio musicale degli allievi del Centro Musicale Vivaldi al Cinema Teatro Astra, dove il giorno successivo, alle 17:00, si terrà la tradizionale Cerimonia di Fine Anno con i saluti del Sindaco Fabrizio Piccioni, le premiazioni e il brindisi degli auguri.

Sabato 6 gennaio, al mattino, andrà in scena il tradizionale Tuffo della Befana e al pomeriggio, in Piazza della Repubblica, la “vecchia signora” distribuirà la calza ai bambini di Misano. In programma anche il mercatino natalizio, l’esibizione di artisti di strada e la merenda offerta dall’associazione AVIS di Misano.

Ricchissimo anche il calendario di iniziative organizzate dai Comitati Cittadini per accendere la magia del Natale nelle frazioni di Misano, al quale si aggiungono i quattro presepi artistici che sarà possibile ammirare sul territorio (programma completo al link: https://visitmisano.it/natale-a-misano-2024).

Comune di Misano Adriatico