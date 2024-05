MISANO. PARTITI I LAVORI A MARCIAPIEDI E SEDE STRADALE DI VIA SETTEMBRINI

Come annunciato a inizio marzo, si sono avviati i lavori di rifacimento di via Settembrini, nella frazione Capoluogo.

L’azienda incaricata sta procedendo al rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale. Si aggiungerà il ripristino della funzionalità dell’impianto di raccolta delle acque piovane.

Giungerà quindi al termine in un paio di mesi l’intervento che riqualifica e mette in sicurezza due tratti di via Settembrini, per circa 500 metri ed un costo di 200mila euro.

I lavori sono stati in precedenza presentati ai cittadini per informarli sui tempi e per condividere possibili limitazioni della mobilità.

Ai lavori in corso in via Settembrini seguiranno quelli previsti nella limitrofa via Maroncelli. Giungerà quindi a completamento il programma di interventi per riqualificare e mettere in sicurezza le importanti arterie fra la Statale 16 e la linea ferroviaria.

