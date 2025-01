MISANO. PARTONO I LAVORI PER IL PERCORSO CICLOPEDONALE DI VIA GROTTA

Misano Adriatico, 9 gennaio 2025 – Sono pronti a partire i lavori per la realizzazione di un percorso ciclopedonale che collegherà in sicurezza la nuova rotatoria posta all’incrocio tra la statale 16 e Via Grotta con Via Primo Maggio a Villaggio Argentina, un tratto di circa un chilometro di lunghezza.

L’importo del progetto, elaborato dall’Ufficio Tecnico comunale, ammonta a 700.000 euro, di cui 500.000 finanziato attraverso le risorse regionali del “Bando per la promozione della viabilità ciclabile per i Comuni sotto i 30.000 abitanti”, unico della provincia di Rimini ad essere stato finanziato.

Per consentire lo svolgimento dei lavori la viabilità sarà gestita con il senso unico alternato e con parziali chiusure.

Con la realizzazione di questo progetto si potenzia ulteriormente la rete delle piste ciclopedonali presenti sul territorio di Misano Adriatico. Entro l’inizio dell’estate sarà pronta anche la ciclabile sulla via Tavoleto, nel tratto compreso tra via Ca Raffaelli e La Cella.

“Abbiamo iniziato qualche anno fa a disegnare una rete di piste ciclopedonali sul territorio che potesse collegare da monte a mare l’intero territorio comunale – le parole del sindaco Fabrizio Piccioni -. Questo tratto, in particolare, è uno dei principali perché ci consentirà di collegare in sicurezza la zona mare di Misano a Villaggio Argentina, dove esiste già una pista ciclabile che permetterà di raggiungere Misano Cella.

Un tratto alla volta, l’obiettivo è quello di completare questo anello affinché ogni frazione sia collegata alla zona centrale dove sorgono gli impianti sportivi, le scuole, la biblioteca e alla zona mare”.

Gli sforzi compiuti in questi anni per promuovere una mobilità lenta stanno producendo importanti frutti. L’utilizzo della bici per gli spostamenti quotidiani, infatti, sta diventando un’abitudine per molti misanesi, come dimostra la crescita costante dei passaggi fatti registrare dai totem contabici presenti sul lungomare. Se, infatti, nel 2022 sono stati registrati 422.704 passaggi e 422.866 nel 2023, nell’anno da poco concluso i passaggi registrati sono stati 431.085.

Ufficio stampa e comunicazione

Comune di Misano Adriatico