MISANO PIANO FESTIVAL XXXII Edizione Piano Festival Malatestiano. CONCERTO INAUGURALE 6 AGOSTO 2024

La XXXII Edizione del MisanoPianoFestival con Piano d’Estate, si aprirà domani, martedì 6 agosto, nella Chiesa dei SS Biagio ed Erasmo di Misano Monte con il concerto inaugurale tenuto dal celebre pianista Roberto Cappello, protagonista applaudito del Festival da quasi un trent’anni.

Il programma, dal titolo “Incantesimi e incanti, da Oriente a Occedente”, si muoverà da musiche dal fascino orientale e caucasico scritte da N. Rimsky Korsakov (Sherazade) e da A. Borodin (Danze polovesiane) per concludersi con la famosa Rhapsody in Blue di G. Gershwin, presentata al pubblico di New York un secolo fa e divenuta espressione dell’America dei blues e della “pazziametropolitana”. Questi repertori, destinati in origine ad un’intera orchestra, sarannoeseguiti sulla tastiera dal pianista Roberto Cappello, concertista di famainternazionale, che ne trasformerà sapientemente i ritmi, le melodie, gli intreccitimbrici in un caleidoscopio di colori e virtuosismi pianistici.

Le musiche saranno intrecciate a letture di testi a cura di Enrico Battarra.

Il concerto avrà inizio alle ore 21.15. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.