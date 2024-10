MISANO. RIAPERTO AL TRAFFICO IL TRATTO DI STRADA PROVINCIALE RICCIONE – TAVOLETO A VILLAGGIO ARGENTINA

Misano Adriatico, 5 ottobre 2024 – Sono terminati nella giornata di ieri, con un giorno d’anticipo sulle previsioni, i lavori che hanno interessato la rotatoria di Via Grotta ed eseguiti dalla ditta CBR per conto di Società Autostrade. Già dal pomeriggio di ieri la strada provinciale Riccione – Tavoleto, nel tratto di Villaggio Argentina, è stata riaperta regolarmente al traffico in entrambe le direzioni.

Per ultimare l’intervento manca la segnaletica orizzontale che verrà ripristinata la prossima settimana.

Ufficio stampa e comunicazione

Comune di Misano Adriatico