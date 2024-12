MISANO. VENERDÌ LA CERIMONIA DI FINE ANNO: L’AMMINISTRAZIONE INCONTRA LA CITTADINANZA AL TEATRO ASTRA

Misano Adriatico, 16 dicembre 2024 – Venerdì 20 dicembre, alle 17:00, al cinema teatro Astra si rinnova l’appuntamento con la Cerimonia di Fine Anno, momento organizzato dall’amministrazione comunale per fare il punto sui progetti in corso, per consegnare riconoscimenti e per lo scambio degli auguri a pochi giorni dal Natale.

A tracciare il bilancio dell’azione amministrativa sarà il sindaco Fabrizio Piccioni, nel suo tradizionale saluto alla cittadinanza in cui illustrerà anche le sfide principali del prossimo anno.

Spazio anche ad una breve esibizione degli allievi del Centro Musicale Vivaldi che, sempre all’Astra, porteranno in scena il loro saggio musicale giovedì sera alle 21:00.

La Cerimonia di Fine Anno vedrà anche il passaggio di consegne tra la Sindaca dei ragazzi uscente e quello entrante, con la consegna della costituzione.

Ci saranno riconoscimenti per le società e gli atleti di Misano che si sono distinti nelle manifestazioni sportive dell’anno.

Il pomeriggio si concluderà con un brindisi per augurare a tutti buone feste.

Ufficio stampa e comunicazione

Comune di Misano Adriatico