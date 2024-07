Miss Italia fa tappa a Coriano giovedì 1 agosto in piazza Don Minzoni

Coriano, 26 luglio 2024 -Dopo 8 anni torna a Coriano il tour di miss Italia Emilia-Romagna. Era il 2016 quando l’allora Sindaco Domenica Spinelli e il patron di miss Italia, Patrizia Mirigliani, siglarono l’accordo per portare una tappa di miss Italia nella città di Coriano.

Alla fine di agosto di quell’anno venne eletta miss Romagna, l’imolese Penelope Landini.

Quest’anno l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Ugolini ha stabilito di patrocinare, e quindi riproporre, lo storico concorso di bellezza a cura della Pro Loco Coriano.

E’ così che grazie a Pro Loco Coriano e a numerosi sponsor locali, il tour di Miss Italia Emilia-Romagna, con oltre 30 tappe in tutte le 9 province della Regione, approderà a Coriano giovedì 1 agosto in piazza Don Minzoni alle 20.45 con uno nuovo format ideato, diretto e condotto da Antonio Borrelli e le colonne sonore di Massimo Chiodi.

Quella corianese sarà la 13esima tappa del lungo tour nella regione Emilia Romagna che si concluderà a fine agosto.

Sarà uno show dal ritmo incalzante, tra glamour a momenti emozionanti, con l’obiettivo di mettere in risalto la storia delle ragazze, la loro personalità ed il loro talento.

Oltre al titolo di miss Coriano 2024, verranno elette durante la serata anche miss Rimini 2024, miss Rocchetta Bellezza e miss Framesi,

Le candidate, coordinate da Francesca Dondini, alla quale ci si può rivolgere ancora per iscrizioni al 353/4038335 o tramite il sito missitalia.it, arriveranno a Coriano nel primo pomeriggio di giovedì primo agosto, alle 16 prenderanno parte alle prove con Antonio Borrelli e verso le 17.45 si prepareranno per un aperitivo ed un visita guidata presso alcune aziende del territorio e alla fiamma dedicata a Marco Simoncelli nell’area Dainese.

Alle 19 è previsto il ritorno in piazza Don Minzoni dove gli acconciatori by Framesi, cureranno il look delle aspiranti miss.

Uno schermo gigante verrà allestito attraverso il quale poter ammirare le ragazze nei vari momenti dello show corianese.

