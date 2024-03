MITIGAZIONE ACUSTICA A MISANO WORLD CIRCUIT, LA RELAZIONE 2023 DI ARPAE MOSTRA I CONTINUI MIGLIORAMENTI

Entrano in calendario anche manifestazioni a ‘impatto zero’ e s’è avviata la costruzione della barriera fonoassorbente alla curva del Tramonto

Misano Adriatico, XX marzo 2024 – Sono disponibili i dati 2023 della relazione Arpae che fotografano l’impegno e i risultati ottenuti dalle azioni di mitigazione attiva degli effetti acustici relativa all’attività prodotta da Misano World Circuit.

Il riferimento generale è la convenzione fra Comune di Misano e MWC che, pur in presenza della possibilità di deroghe illimitate, aveva comunque definito un numero massimo in 55 giornate rispetto alle 60 del 2022. Nel 2023 ne sono state utilizzate 53.

“Prosegue un percorso virtuoso – commenta Fabrizio Piccioni, Sindaco di Misano Adriatico – che tiene in equilibrio l’attività del circuito col potente indotto economico e mediatico, con il monitoraggio super partes di Arpae sugli effetti prodotti in termini acustici e la misurazione degli effetti prodotti dalle iniziative di attenuazione. I numeri sintetizzano il dialogo e la collaborazione, l’impegno ad arricchire il calendario anche con eventi a emissioni zero, la condivisione di obiettivi nell’interesse generale. Un lavoro quotidiano che ci consegna da anni un riconoscimento certificato e indiscutibile dell’attività svolta”.

Come evidenziato, anche il calendario degli eventi s’è arricchito di manifestazione a impatto zero e dopo l’arrivo di Italian Bike Festival, anche la Formula E di metà aprile si aggiunge agli eventi consolidati come gli Open Games di febbraio e la MotoE a settembre.

Inoltre, s’è avviata la costruzione della barriera fonoassorbente alla curva del tramonto. Previste due fasi di realizzazione e la barriera sarà terminata entro il 2025, in anticipo sui tempi previsti dalla convenzione.

“In questi anni – conferma Andra Albani, managing director MWC – abbiamo lavorato alle azioni di mitigazione attiva come previsto dal protocollo, controllando i mezzi prima dell’ingresso in pista e dalla race control. In questo modo leggiamo in tempo reale lo scenario di pressione acustica, così da adottare se necessario anche provvedimenti immediati. Le azioni di mitigazione fanno parte del vasto programma Misano Green Circuit che oltre alle certificazioni ha ottenuto riconoscimenti di profilo mondiale dalle federazioni del motorsport”.

I dati delle centraline esterne di monitoraggio dimostrano quindi che le attività ordinarie rispettano pienamente i dettati normativi e che il vicinato di Via Ca’ Raffaelli, l’abitato prospiciente Via del Carro, i fabbricati tra Via Daijiro Kato e lo stadio, il nucleo urbano nei pressi di via Camilluccia e l’intera frazione di Misano Monte subiscono un impatto acustico inferiore rispetto ai limiti massimi previsti dalla normativa vigente.

Nelle giornate in circuito si sono svolti eventi per cui è stata applicata la deroga, i valori monitorati mostrano che l’impatto acustico soddisfa quanto disposto dalla normativa (Art. 3, comma 7, secondo periodo, del D.P.R. n. 304/2001).

