Monaco. E’ scomparso Didier Guillaume, politico francese e Ministro di Stato del Principato di Monaco. Lo comunica direttamente il Principe di Monaco con un comunicato stampa

Didier Guillaume, politico francese e Ministro di Stato del Principato di Monaco, è deceduto il 17 gennaio 2025 a Nizza all’età di 65 anni. La notizia è stata confermata dal Palazzo del Principe di Monaco con un comunicato stampa che alleghiamo

Nato l’11 maggio 1959 a Bourg-de-Péage, Guillaume ha avuto una lunga carriera politica in Francia. È stato sindaco di Bourg-de-Péage dal 1995 al 2004, presidente del consiglio generale della Drôme dal 2004 al 2015 e senatore della Drôme dal 2008 al 2018. Nel 2018, è stato nominato Ministro dell’Agricoltura e dell’Alimentazione nel governo del Primo Ministro Édouard Philippe, incarico che ha ricoperto fino al 2020.

Il 2 settembre 2024, Didier Guillaume ha assunto la carica di Ministro di Stato del Principato di Monaco, succedendo a Pierre Dartout.

Tuttavia, il 10 gennaio 2025, il Palazzo del Principe ha annunciato che Guillaume sarebbe stato ricoverato per un trattamento medico programmato, impedendogli di svolgere le sue funzioni per diverse settimane. Durante la sua assenza, Isabelle Berro-Amadeï, Ministro per le Relazioni Estere e la Cooperazione, è stata nominata Ministro di Stato ad interim.

Didier Guillaume lascia la moglie, Béatrice Frecenon-Guillaume, che aveva sposato civilmente a Monaco il 21 dicembre 2024.

Le autorità del Principato e numerosi esponenti politici francesi hanno espresso il loro cordoglio per la sua scomparsa, ricordando il suo impegno e la dedizione al servizio pubblico.