Mondaino. Il Borgo si aggiudica la 35esima del Palio de lo Daino

Il Borgo interrompe il dominio del Contado e si aggiudica la 35esima edizione del Palio de lo Daino. Come vuole la tradizione, davanti ad un pubblico numerosissimo assiepato per l’occasione in piazza Maggiore, si è svolto ieri sera il “giuoco” che sancisce l’ultimo atto del Palio e assegna la vittoria finale, dopo la corsa delle oche e la disfida dei balestrieri. Al Borgo l’onore di sfilare nelle vie del borgo di Mondaino innalzando le insegne di San Michele. A seguire, per i vincitori, brindisi, musica e festeggiamenti fino a tarda notte. Gran finale con lo straordinario spettacolo pirotecnico, accompagnato da musica solenne, che ha coronato nel migliore dei modi la conclusione di quattro giorni di grandi festeggiamenti per commemorare la pace tra le Signorie dei Malatesta e dei Montefeltro, siglata nel 1459.

Nonostante un meteo incerto, anche quest’anno il Palio de lo Daino di Mondaino si è confermato un evento di forte richiamo per il pubblico, arrivato per l’occasione anche al di fuori della provincia di Rimini. Un clima gioioso, sereno e festaiolo ha pervaso a partire dal 15 agosto scorso le vie del paese, contagiando ogni strada ed ogni piazza, dagli Orti Fornacella alla Discesa della Fontana, dagli orti della Chiesa al Giardino di Diamante alla Discesa Levante, passando naturalmente per la centralissima Piazza Maggiore, senza dimenticare naturalmente le taverne delle Contrade, i ristoranti e i diversi locali mondainesi, che hanno partecipato con le loro proposte al grande evento popolare. Grande apprezzamento, interesse e curiosità da parte del pubblico per il ricco programma di spettacoli che come sempre caratterizza il Palio de lo Daino: tra gli appuntamenti di maggiore richiamo, si possono citare il tradizionale Corteo nelle vie del borgo, il divertente show di Gianluca Foresi, maestro nell’arte del rimeggiare all’improvviso, Il ritmo della battaglia con i tamburi della nobilissima Parte de Sopra de Assisi, la rievocazione storica dell’Addestramento de la milizia de lo Castello, le evoluzioni dei rapaci notturni di messer Gianluca Barone, e infine il grande concerto Carmina Burana, scritti poetici medievali dell’XI e del XII secolo, musicati da Carl Orff, allietato dalle danze della compagnia il Lauro, da madonna Lucrezia ed Erica e dal fuoco della Compagnia Opera Fiammae. Il maestro Federico Raffaelli ha diretto l’orchestra, il Filarmonico Rossini di Pesaro e il coro Allegre note di Riccione.

Quasi 100 botteghe storiche e gli antichi mestieri – apicoltori, legnaioli, armaioli, vetrai, pittori, librai, scultori, sarti, pizzicagnoli, liutai, cestai, orafi e tanti altri ancora, provenienti da nove diverse Regioni d’Italia (Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Puglia, Veneto, Piemonte), dalla Repubblica di San Marino, dalla Spagna e dalla Repubblica Ceca – hanno popolato le vie Mondaino, a riprova della notorietà che la manifestazione ha ormai raggiunto al di fuori dei confini regionali e del valore storiografico della ricostruzione scenica in grado di offrire un’esperienza immersiva e unica nel suo genere, contribuendo a ricreare un’atmosfera unica nel suo genere, che ha consentito al visitatore di mettere indietro le lancette del tempo e di immergersi completamente in uno scenario dal fascino medioevale e rinascimentale

Le vie e le piazze si sono accese con le botteghe storiche delle arti e dei mestieri, sbandieratori, armigieri, falconieri, giullari, figuranti, laboratori artigianali, le proposte culinarie delle contrade, spettacoli e musica dal vivo. Un evento capace di richiamare migliaia di appassionati da ogni parte d’Italia.

Da parte del presidente della Pro Loco di Mondaino, Fabrizio Ciotti, va come sempre un grande ringraziamento al “comitato organizzatore della Pro Loco, alle Contrade, all’amministrazione comunale di Mondaino, alla compagnia di balestrieri e musici ‘San Michele’, al gruppo Mons Damarum, a tutti i volontari che hanno creduto nell’impresa e che per settimane hanno lavorato duramente adoperandosi senza sosta per regalare ai nostri ospiti un’edizione del Palio assolutamente indimenticabile”.

Il Palio de lo Daino è organizzato dalla Pro Loco Mondaino, con la collaborazione del Comune di Mondaino; le Contrade Borgo, Castello, Contado, Montebello; la Compagnia Balestrieri e Musici “San Michele”; Punto I.O.R. Mondaino. Il Palio de lo Daino è manifestazione ufficiale del “Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche” e fa parte della Rete di manifestazioni storiche della Regione Emilia-Romagna.